Wednesday, 01 November 2023 10:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة اليوم؟

11/1/2023 2:23:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تترقب الأسواق المصرفية العالمية اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال الساعات القليلة المقبلة، ويعد الاجتماع المنتظر هو سابع اجتماعات البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري 2023.
وتوقع "وول ستريت" أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً في محاولة لمعالجة التضخم دون الإضرار بالاقتصاد الأميركي المزدهر.

MENAFN01112023000089011017ID1107353674

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث