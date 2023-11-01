هل يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة اليوم؟

هل يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة اليوم؟
التاريخ
11/1/2023 2:23:39 PM
(MENAFN
- Al Watan) تترقب الأسواق المصرفية العالمية اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال الساعات القليلة المقبلة، ويعد الاجتماع المنتظر هو سابع اجتماعات البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري 2023.
وتوقع "وول ستريت" أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً في محاولة لمعالجة التضخم دون الإضرار بالاقتصاد الأميركي المزدهر.
MENAFN01112023000089011017ID1107353674
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.