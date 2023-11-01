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الفنون البصرية تستعد لتنظيم مهرجان رش فن الجداريات في الرياض

11/1/2023 2:23:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد هيئة الفنون البصرية لتنظيم النسخة الثانية من مهرجان "رش" فن الجداريات الذي سيجمع في مدينة الرياض نخبة من الفنانين والمبدعين من جميع أنحاء العالم خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، لتقديم أعمال فنيةٍ جداريةٍ تُجسّد المشهد الثقافي والاجتماعي، وتُعبّر عن مختلف أنواع الفنون التي تُمارَس بالمساحات العامة كأحد الفنون التشكيلية التي تتصف بدقة التعبير العفوي بعيداً عن قيود الفن التقليدي.
وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية دينا أمين: "إن المهرجان يمثّل منصة ديناميكية للتبادل الفني، وكسر الحواجز الثقافية وإقامة الروابط بين المجتمعات الفنية المتنوعة وتعزيز المشاركة الاجتماعية من خلال الفعاليات المتعددة"، معربةً عن أملها في أن تضع هذه النسخة للمهرجان أساساً قوياً عبر تطوير التبادل الثقافي لمجتمعات الفنون الجدارية في المنطقة، وأن يؤثر المهرجان بشكلٍ عميق على المجتمع عن طريق الأنشطة المتنوعة في عدة مناطق سعودية، والتي ستقدم عناصر فنية مستدامة لزيادة وعي العامة بالفنون البصرية.
وأوضح القيّمان الفنيّان مصممة الجرافيك والفنانة السعودية بسمة فلمبان، والكاتب والفنان البريطاني سيدار لويسون، أن البرنامج يهدف إلى استكشاف تاريخ فن الجداريات، وكيفية تواجده جنباً إلى جنب مع ثقافة الفن المعاصر، لنتخيّل المستقبل المشترك، مُؤمِّلين أن تضع هذه النسخة من "رش" أساساً للبيئة الحاضنة التي نطوّرها لنشر ثقافة فن جداريات الشارع إقليمياً والارتقاء بها عالمياً.
ويمثّل هذا المهرجان شكلاً فنياً نابضاً بالحياة يعكس الآراء المتنوعة للمجتمعات التي يأتي منها، وسيشارك القيّمان بدعوة الفنانين للمهرجان الذي سيجمع أكثر من 30 فناناً محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويلتقي فيه أكثر من 50 متحدثاً وموسيقياً ومؤدياً، لتعزيز التبادل الفنّي بين المجتمعات، وستعمل فلمبان إلى جانب لويسون على تحويل أحد المباني القديمة بحي المغرزات إلى رحلة فنيّة لعشاق فن الجداريات، وإتاحة الفرصة لمشاركة المواهب، وإبراز التنوع الثقافي من خلال الأعمال الفنيّة.
وتُقِيم الهيئة عبر مهرجان "رش" فن الجداريات، الذي يتضمن مجموعةً من البرامج العائلية الفنيّة، والمحاضرات، والحوارات، وورش العمل، إضافةً إلى الأنشطة التفاعلية التي تُناسب مختلف الفئات العمرية، والعروض الموسيقية، ومنطقة للتزلج على الألواح، وأماكن مخصصة لبيع الأزياء، والطعام، فضلاً عن عروض الأفلام. وتهدف هيئة الفنون البصرية من خلال هذا المهرجان إلى التركيز على أحدث أشكال هذا الفن بالمملكة، وتعزيز حضوره الإبداعي، وتوفير منصة تستعرض منتوجات الفنانين، كما يعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفهِ أحد أهدافها الإستراتيجية تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

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