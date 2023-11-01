502 طفل مصاب بأورام مختلفة بـ3 مدن

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- Al Watan) تصدرت حالات الأورام المختلفة للأطفال المحولين إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث حسب موضع الورم 502 حالة في 3 مناطق الرياض وجدة والمدينة المنورة خلال عام 2022، بينما بلغ عدد المصابين بسرطان الدم 138 مصابا، حيث بلغ عدد المصابين في العاصمة 91 طفلا بنسبة 30.2 %، أما جدة فسجلت عدد الحالات 41 طفلاً بـ33.9 %، والمدينة المنورة بلغ عددهم 6 أطفال بنسبة 7.5 %.
الرياض
المصابون بورم الغدة الليمفاوية 44 حالة بنسبة 14%
المصابون بورم الدماغ 39 حالة 13%
المصابون بورم الأنسجة الرقيقة 14 حالة بنسبة 4.7%
المصابون بورم العين 18 حالة بنسبة 6%
المصابون بورم العظام والغضروف 24 حالة بنسبة 8%
المصابون بورم الكلى 19 حالة بنسبة 6.3%
المصابون بورم المبيض 2 حالة بنسبة 0.7%
عدد الأورام الأخرى 50 حالة بنسبة 16.6%
إجمالي الحالات 301 حالة بنسبة 100.0%
جدة
المصابون بورم الغدة الليمفاوية 8 حالات بنسبة 6.6%
المصابون بورم الدماغ 39 حالة بنسبة 32.2%
المصابون بورم العظام والغضروف 2 حالة بنسبة 1.7%
المصابون بورم الكلى 3 حالات بنسبة 2.5%
المصابون بورم المبيض 2 حالة بنسبة 1.7%
عدد الأورام الأخرى 24 حالة بنسبة 19.8%
إجمالي الحالات 121 حالة بنسبة 100.0 %
المدينة المنورة
المصابون بورم الغدة الليمفاوية 2 حالة وبنسبة 2.5%
عدد الأورام الأخرى 72 حالة بنسبة 90.0%
إجمالي الحالات 80 حالة بنسبة 100.0%
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