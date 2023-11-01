Wednesday, 01 November 2023 10:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


502 طفل مصاب بأورام مختلفة بـ3 مدن

11/1/2023 2:23:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت حالات الأورام المختلفة للأطفال المحولين إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث حسب موضع الورم 502 حالة في 3 مناطق الرياض وجدة والمدينة المنورة خلال عام 2022، بينما بلغ عدد المصابين بسرطان الدم 138 مصابا، حيث بلغ عدد المصابين في العاصمة 91 طفلا بنسبة 30.2 %، أما جدة فسجلت عدد الحالات 41 طفلاً بـ33.9 %، والمدينة المنورة بلغ عددهم 6 أطفال بنسبة 7.5 %.
الرياض
المصابون بورم الغدة الليمفاوية 44 حالة بنسبة 14%
المصابون بورم الدماغ 39 حالة 13%
المصابون بورم الأنسجة الرقيقة 14 حالة بنسبة 4.7%
المصابون بورم العين 18 حالة بنسبة 6%
المصابون بورم العظام والغضروف 24 حالة بنسبة 8%
المصابون بورم الكلى 19 حالة بنسبة 6.3%
المصابون بورم المبيض 2 حالة بنسبة 0.7%
عدد الأورام الأخرى 50 حالة بنسبة 16.6%
إجمالي الحالات 301 حالة بنسبة 100.0%
جدة
المصابون بورم الغدة الليمفاوية 8 حالات بنسبة 6.6%
المصابون بورم الدماغ 39 حالة بنسبة 32.2%
المصابون بورم العظام والغضروف 2 حالة بنسبة 1.7%
المصابون بورم الكلى 3 حالات بنسبة 2.5%
المصابون بورم المبيض 2 حالة بنسبة 1.7%
عدد الأورام الأخرى 24 حالة بنسبة 19.8%
إجمالي الحالات 121 حالة بنسبة 100.0 %
المدينة المنورة
المصابون بورم الغدة الليمفاوية 2 حالة وبنسبة 2.5%
عدد الأورام الأخرى 72 حالة بنسبة 90.0%
إجمالي الحالات 80 حالة بنسبة 100.0%

MENAFN01112023000089011017ID1107353672

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث