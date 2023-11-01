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إرسال 1500 ذبابة فاكهة للفضاء

11/1/2023 2:23:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت الأكاديمية الروسية للعلوم بأنها تعمل على تجهيز آلاف الذبابات، لإرسالها إلى الفضاء بهدف إجراء التجارب عليها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء ((سبوتنيك)) الروسية.
وذكرت مديرة مختبر الفيزياء الحيوية التابع للأكاديمية الروسية، إيرينا أوجنيفا، أن المؤسسة تعتزم إرسال 1500 ذبابة فاكهة على متن مختبر ((بيون - إم))، الذي من المقرر أن تطلقه روسيا إلى مدارات الأرض في الربع الثالث من عام 2024، وذلك بهدف اختبار قدرات هذه الكائنات على التأقلم مع الظروف الفضائية، وظروف انعدام الجاذبية.
وقالت أوجنيفا: ((أجرينا تجربة مماثلة عام 2014، عندما أرسلنا ذباب الفاكهة على متن القمر العلمي ((فوتون -إم))، حيث بقيت هذه الكائنات في الفضاء 45 يوما، وتمت إعادتها بعد ذلك إلى الأرض، والجيل الجديد الذي حصلنا عليه من هذه الحشرات تم إرساله بعدها إلى المحطة الفضائية الدولية)). وأضافت: ((خلال تلك التجربة، تم اكتشاف أن الذباب تأقلم مع ظروف انعدام الجاذبية وتمكن من التكاثر، والجيل الثاني من هذه الحشرات تكاثر بشكل أكبر)).

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