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تمرين سريع يقي من الوفاة

11/1/2023 2:23:12 PM
(MENAFN- Al Watan) تشير دراسة علمية جديدة إلى أن الاستراحة السريعة لممارسة التمارين الرياضية قد تساعد في تعويض العواقب المميتة المحتملة للجلوس طول اليوم.
وفي حين أن نمط الحياة المستقر - الجلوس 10 ساعات أو أكثر في اليوم - يرتبط بارتفاع احتمالات الوفاة المبكرة، فإن ما لا يقل عن 20 إلى 25 دقيقة يخفف من المخاطر، وفقا لدراسة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي.
ودرس باحثون من جامعات متعددة، بما في ذلك جامعة ترومسو في النرويج وجامعة آرهوس في الدنمارك، بيانات من 12 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 50 عاما فما فوق من النرويج والسويد، وقارنوا مستويات نشاطهم بالنتائج الصحية، لمراقبة ما إذا كانت التمارين الرياضية قد تحدث فرقا في نمط الحياة المستقر.
ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين جلسوا بشكل معتاد لأكثر من 12 ساعة يوميا لديهم فرصة أعلى بـ38 % للوفاة المبكرة، ولكن خفت هذه المخاطر الصحية عندما تمكن المشاركون من ممارسة ما لا يقل عن 22 دقيقة من النشاط المعتدل إلى القوي كل يوم في أنشطة مثل المشي السريع، أو المشي لمسافات طويلة، أو ركوب الدراجات، أو أداء الأعمال المنزلية.
وأشارت نتائج الدراسة إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن فترات قصيرة من تمارين ضخ القلب يمكن أن تساعد في تعويض المخاطر الصحية الخطيرة الناجمة عن الجلوس طول اليوم.
كما وجد باحثو الدراسة أن زيادة الوقت في ممارسة الرياضة مرتبط بانخفاض خطر الوفاة بشكل متزايد، بغض النظر عن عدد الساعات التي يقضيها الأشخاص جالسين في اليوم.

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