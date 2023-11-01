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مخلوقات غريبة من أعماق المحيط

11/1/2023 2:23:12 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح الصياد والغواص الروسي رومان فيدورتسوف، في الحصول على عدد كبير من المخلوقات الغريبة والمثيرة للاهتمام في الأعماق المظلمة من المحيطات.
تعتبر معرفتنا عن أعماق المحيطات وما تحتويه، أقل نسبيا مما نعرفه عن سطح المريخ، والمثير للاهتمام أن موقع ((ساينس أليرت)) نشر مجموعة من الكائنات الحية التي استطاع الغواص والصياد الروسي الحصول عليها.
رومان فيدورتسوف هو صياد في أعماق البحار يقيم في مدينة مورمانسك الساحلية في روسيا، والتي تطل على بحر ((بارنتس)) (وهو بحر ضحل نسبيًا ينفتح على المحيط المتجمد الشمالي). يشارك فيدورتسوف صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لمخلوقات أعماق البحار التي تتجول في شباكه، وذلك أثناء الصيد في المحيط المتجمد الشمالي، وصولاً إلى ساحل المغرب. تعيش هذه المخلوقات في ((منطقة الشفق)) من المحيط، التي تمتد من عمق 200 إلى 1000 متر (نحو 660 إلى 3300 قدم) تحت سطح الماء. وتمتاز جميع ألوان المخلوقات بالأسود، فهو أفضل لون للوجود في أعماق البحار من أجل صعوبة الرصد، فاللون الأسود يمتص الضوء دون أن يعكس أي شيء، فتعتبر هذه المخلوقات غير مرئية فعليًا في بيئتهم الطبيعية، وينطبق هذا أيضًا على الكائنات ذات اللون الأحمر التي تعيش في أعماق البحار أيضًا، كما توضح ((الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي)) في الولايات المتحدة الأمريكية.

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