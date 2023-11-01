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طليعة هجر دراما تعالج ثنائيات متقاطبة

11/1/2023 2:23:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد أكاديميون ومسرحيون أن مسرحية ((طليعة هجر))، التي جرى عرضها على خشبة مسرح جمعية الثقافة والفنون في الأحساء، هي دراما نفسية مفعمة بدلالات بعيدة تعالج ثنائيات متقاطبة في المستويين الدرامي والدلالي، وثنائيات تتقاطع وتتصارع بين الموت والحياة، والنور والظلام، والجمود والانفتاح، والحب والكراهية، ويتجلى ذلك كله في ثنائية النخلة والصحراء، والخضرة والجفاف.
والمسرحية من تأليف زهرة الفرج، وإخراج محمد الحمد، وأداء فرقة كلوز ميديا، ضمن مهرجان الرياض المسرحي بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية.
تصحر وجفاف
قال أستاذ الأدب والنقد والبلاغة في كلية الآداب بالأحساء يونس البدر إن المسرحية، تقول في رسالة غير مضمرة، إن مفاتيح الحياة ومباهجها هي بيد الإنسان ذاته، وكل ما عليه أن يقف ويصمد أمام أي إرادة أخرى تريد له الفناء، حتى لو كانت هي ((الحبّ)) نفسه في عنفوانه وجبروته، وإن في نهاية كل كهف فرجة للنور، وإنّ رياح الظلام والجمود زائلة حتمًا طالما بقي الإنسان راسخًا في الأرض بمواقفه الصلبة والشجاعة، وظلّ محبًا لوطنه ومتمسكًّا بهويته وقيمه النبيلة، مشيدًا بهيئة المسرح والفنون الأدائية، لإطلاقهم طيور الإبداع في مهرجان الرياض المسرحي على امتداد مدن المملكة، وعلى قدر اتّساع تعطّشنا لهذه الكرنفالات الفنية والإبداعية، وأتاحوا لنا فرصة الاستمتاع بحضور هذه العروض الناضجة، التي تنم عن وعي ثقافي وحضاري وإنساني عميق.
أنسنة تاريخ الأرض
أشار مدير الانتاج في المسرحية عباس الشويفعي، إلى أن المسرحية، هي محاولة، أنسنة تاريخ هذه الأرض، التي تشد إليها إحساسنا بالحب والامتنان، تأتي القصة في رحلة يُستعذب فيها العذاب، حول ((طليعة))، فتاة القرية التي يعشقها ((حاصب)) رجل الصحراء الشديد، الذي تدفعه العذوبة الدفينة في روحه أن يتزوجها مقابل أن تتحول إلى صخرة في كهفه، وترفض الفتاة هذا المصير وتختار الزواج من آخر، في سبيل حماية قريتها من هجير هذا الحب.
بيئة الأحساء
أوضح مخرج المسرحية محمد الحمد، أن المسرحية، تتحدث عن بيئة الأحساء، التي تكونت وصمدت في أوجه الريح، وتمثيلها في شخصية ((طليعة)) بالنخلة والخضار في بيئة الأحساء، وفي شخصية ((حاصب)) للريح، و((حاصب)) يرغب في الزواج من ((طليعة))، وهي ترغب في أن تكون صخرة ثابتة، وترفض أن تكون صخرة ثابتة في كهف ((حاصب))، مع استمرار ((طليعة)) برغبتها في أن تكون مثمرة، لافتًا إلى أن هناك قراءة أخرى للعرض، تتمثل في الصراع البيئي والمجتمعي بين أهل البادية والحاضرة، ورفض كل منهما العيش في وسط الآخر، فكل منهما معتاد العيش في أجواء بيئته، فأهل البادية معتادون للعيش في الصحراء، وأهل الحاضرة معتادون على العيش في القرية، وفي نهاية العرض الكل يستقر في موقعه.

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