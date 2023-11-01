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الطائف تنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة (UCCN) - جريدة الوطن السعودية

11/1/2023 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) في اليوم العالمي للمدن، انضمت 55 مدينة إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة (UCCN)، بعد أن عينتها المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي.
وتم الاعتراف بالمدن الجديدة لالتزامها القوي بتسخير الثقافة والإبداع كجزء من استراتيجياتها التنموية، وعرض ممارسات مبتكرة في التخطيط الحضري الذي يركز على الإنسان. ومع أحدث الإضافات، تضم الشبكة الآن 350 مدينة في أكثر من مائة دولة، تمثل سبعة مجالات إبداعية: الحرف والفنون الشعبية، والتصميم، والأفلام، وفن الطهو، والأدب، وفنون الإعلام، والموسيقى.
الأعضاء الجدد في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة هم:
اسابا – فيلم
عشق أباد – التصميم
بانيا لوكا – موسيقى
باتامبانغ - فن الطهو
بيساو – الموسيقى
بولزانو – الموسيقى
بريمن – الأدب
مدينة بوفالو – الأدب
بخارى – الحرف والفنون الشعبية
بيدغوشتش – الموسيقى
كاين - فنون الإعلام
كاراكاس – الموسيقى
الدار البيضاء – الفنون الإعلامية
كاستيلو برانكو – الحرف والفنون الشعبية
سيتينيي – التصميم
تشاوتشو – فن الطهو
شيانغ راي – التصميم
تشونغتشينغ – التصميم
كونسيبسيون - الموسيقى
دا لات – موسيقى
فريبورغ – فن الطهو
جانجنيونج – فن الطهو
غرناطة [1] – التصميم
جواليور – موسيقى
هيراكليون – فن الطهو
هوبارت – الأدب
هوي آن – الحرف والفنون الشعبية
ياسي – الأدب
مدينة إيلويلو – فن الطهو
ايبوه – الموسيقى
كاتماندو – فيلم
كوزيكود – الأدب
كوتايسي – الأدب
مكسيكالي – موسيقى
مونتكريستي – الحرف والفنون الشعبية
مونترو – الموسيقى
نكونجسامبا – فن الطهو
نوفي ساد – فنون الإعلام
أوكاياما – الأدب
ورزازات – فيلم
أولو – فنون الإعلام
بينيدو – فيلم
ريو دي جانيرو – الأدب
شانلي أورفا – الموسيقى
سوفانبوري – الموسيقى
سوراكارتا – الحرف والفنون الشعبية
الطائف – الأدب
تولوز – الموسيقى
توكومس – الأدب
أولانباتار – الحرف والفنون الشعبي
نجيني هويك - الحرف والفنون الشعبية
فالنسيا – التصميم
فرازدين – موسيقى
فيليكي نوفغورود – الموسيقى
فيسينتي لوبيز – فيلم
منحت مدينة ليون، المدينة الإبداعية للفنون الإعلامية منذ عام 2008، صفة المدينة الإبداعية للأدب، بعد طلبها تغيير المجال الإبداعي.
تقول أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو: "إن المدن في شبكة المدن المبدعة لدينا تقود الطريق عندما يتعلق الأمر بتعزيز الوصول إلى الثقافة وتحفيز قوة الإبداع من أجل المرونة الحضرية والتنمية".
ستشهد ورقة السياسات القادمة - "القيمة المضافة لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة على المستوى المحلي والوطني والدولي" - على الدور الرائد الذي تلعبه المدن نحو تحقيق خطة عام 2030، مع إظهار الطرق التي تدعم بها اليونسكو شبكة المدن المبدعة العالمية (UCCN) الأعضاء من خلال تعزيز الحوار والتعلم والتعاون بين الأقران.
المدن الإبداعية المعينة حديثًا مدعوة للمشاركة في المؤتمر السنوي لـ UCCN لعام 2024 (1 - 5 يوليو 2024) في براغا، البرتغال، تحت شعار "جلب الشباب إلى طاولة المفاوضات للعقد القادم"

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