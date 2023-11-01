الصندوق السعودي للتنمية يُوقع اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع المياه في الأرجنتين

MENAFN - AETOSWire) وقّع اليوم كلّ من سعادة الأستاذ سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية وسعادة خوان شياريتي، محافظ مقاطعة "كوردوبا" وسعادة عُمر بيروتي، محافظ مقاطعة "سانتا في" اتفاقية قرض تنموي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، تمثّل أول حضور للصندوق في هذا البلد. وتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل مشروع قناة المياه المشتركة بين مقاطعتي سانتا في وكوردوبا (المرحلة الأولى، البلوك 'بي- سي') في الأرجنتين من خلال الصندوق السعودي للتنمية. .

أُقيم حفل التوقيع في مقر الصندوق السعودي للتنمية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور كلّ من السيد ريكاردو سوسا، وزير الأشغال العامة بمقاطعة كوردوبا؛ والسيد فابيان لوبيز، وزير الخدمات العامة بمقاطعة كوردوبا؛ والسيد والتر أوغست، وزير الاقتصاد بمقاطعة سانتا في، بالإضافة إلى ممثلين رسميين من الجانبين.

ستسمح هذه الاتفاقية بتعزيز اقتصاد الأرجنتين من خلال دعم مشروع تنمية مياه الشرب في سانتا في وكوردوبا، وخلق فرص العمل للسكان، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هاتين المقاطعتين.

والأهم من ذلك، يسهم هذا المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الثالث المتمثل في ضمان الصحة الجيدة والرفاهية، والهدف السادس المتمثل في توفير المياه النظيفة والصرف الصحي.

سيتم تطوير المرحلة الأولى من المشروع من كوروندا إلى سان فرانسيسكو، ما من شأنه أن يوفر إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب إلى أكثر من 410 آلاف شخص، فضلاً عن تعزيز التنمية في كلّ من سانتا في وكوردوبا.

وبهذه المناسبة، قال سعادة خوان شياريتي، حاكم مقاطعة كوردوبا: "إنه لشرف كبير أن نوقّع اتفاقية تمويل لتطوير مشروع قناة المياه البالغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي، الذي سيعود بالفائدة على مقاطعتي سانتا في وكوردوبا، وتؤسس لأول مشروع تنموي اقتصادي بين الصندوق السعودي للتنمية والأرجنتين".

أمّا سعادة عُمر بيروتي، محافظ مقاطعة سانتا في، فقال في هذا السياق: "تتعاون اليوم الأرجنتين مع الصندوق السعودي للتنمية لبناء قناة من شأنها أن تغير حياة السكان نحو الأفضل، ما يمثل خطوة تاريخية نحو تنمية طويلة الأمد".

من جانبه، قال سعادة سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية: "تُعدّ كلّ من المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة من العناصر الأساسية والضرورية لتعزيز الصحة والرفاهية. ونحن فخورون بدعم المشاريع التي تعمل على تحسين الوصول إلى مياه الشرب في البلدان النامية والتأثير بشكل إيجابي على حياة الكثيرين".

ومع توقيع هذه الاتفاقية، تصبح الأرجنتين الدولة الـ 93 ضمن الدول المستفيدة من دعم الصندوق السعودي للتنمية، ما يدلّ على التزام هذا الأخير بتحقيق بالتنمية المستدامة في أمريكا اللاتينية.

وتماشياً مع رسالته القائمة على تعزيز التنمية المستدامة حول العالم منذ عام 1975، قام الصندوق السعودي للتنمية بتمويل أكثر من 750 مشروع إنمائيّ بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في أكثر من 90 دولة حول العالم.

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