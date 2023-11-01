تمكين عملة Fasttoken عبر استخدامها من قبل أكثر من 100 مطور لألعاب Web3

(MENAFN
- AETOSWire)
كشفت DappRadar، والتي تُعد إحدى كُبرى المنصات لتوزيع تطبيقات web3 اللامركزية "التي تعتمد على تقنية البلوكتشين"، عن تقريرها بخصوص نمو قطاع الألعاب داخل نظام Web3 البيئي . هذا وقد ركزت النتائج التي توصلوا إليها على وجود زيادة بنسبة 12% في نشاط ألعاب Web3، مقارنة بالربع السابق، مع تجاوز عدد اللاعبين المميزين 785,000. كما حافظ عالم الألعاب المعتمدة على تقنية البلوكتشين على مكانته المهيمنة، حتى مع التقلبات الواقعة في الأسواق اللامركزية. وفي الوقت ذاته، فقد احتفلت منصة Fasttoken للعملات المشفرة والمصممة لألعاب Web3، بشهرها التاسع في السوق الرقمي.
يعمل ما يزيد عن 100 مطور بتطويع العملة المشفرة الجديدة في ألعاب Web3 الخاصة بهم.
"تم تطوير النظام البيئي Fastex وعملته الرسمية، Fasttoken (FTN)، بواسطة شركة التكنولوجيا SoftConstruct، وهي شركة يعمل بها ما يزيد عن 6000 فرد. ويسعى هذا النظام البيئي الفريد لتقنية البلوكتشين والعملات المشفرة إلى تحقيق التميز بين مجالات ألعاب Web3 الرائدة وقد صرح داود جونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة Fastex في تركيا: سيتم اعتماد عملة Fasttoken كعملة عالمية للألعاب في عالم Web3، والتي تَشارك في إنشائها أكثر من 100 مطور.
إنها ليست مجرد عملة مشفرة؛ إنما نظام بيئي متماسك
وفي القلب من تصريحاته؛ فقد أكد داوود جونيلي أن تصميم Fasttoken يوفر للمستخدمين تجربة بسيطة وآمنة، وأفاد قائلًا: "تم تمكين Fasttoken كعملة أصلية لبورصة Fastex والنظام البيئي، والذي يقدم مجموعة من خدمات تقنية البلوكتشين التي تتمحور حول Web3 والتمويل اللامركزي، مثل عالم الرموز غير القابلة للاستبدال وتطوير التطبيقات اللامركزية. ويتميز هذا النظام البيئي بتأسيسه على تقنية البلوكتشين من الجيل التالي تسمى Bahamut. وتقدم تقنية البلوكتشين هذه للمستخدمين مزايا مثل معاملات أسرع ورسوم أقل. وفوق ذلك؛ يوفر نظام Fastex البيئي عالم Fastexverse الافتراضي ومنصة ftNFT للرموز غير القابلة للاستجابة (NFT). وبفضل هذه الميزات والواجهات سهلة الاستخدام ومستوى الأمان من الدرجة الأولى، فقد أصبح المستخدمون جاهزين لتجربة تقنية البلوكتشين متعددة الأوجه."
شركة بقيمة سوقية تتجاوز 4 مليار ليرة تركية
وبالنسبة لشركة ومنصة كوين ماركت كاب ، وفي تحليلاتها بخصوص عملة Fasttoken، فقد كان سعر البيع المسبق لها 0.35 دولار أمريكي، وقد ارتفع بسرعة فوق 1 دولار أمريكي لكل عملة، وتفتخر الشركة حاليًا بقيمة سوقية تتجاوز 4 مليارات ليرة تركية. "وبالنظر لكونها رمزًا قياسيًا لـ ERC-20، فإن عملة Fasttoken توفر التوافق العالمي والقبول على نطاق واسع. هذا وتعتبر شركة Fastex Exchange، التي يقع مقرها في دبي، والتي تحمل ترخيصًا في عالم العملات المشفرة، من بين أكثر المنصات ابتكارًا في هذا القطاع بفضل نهجها الشامل في الدفع بالعملات المشفرة، وتقنيات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، والميتافيرس، وتقنية البلوكتشين.
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