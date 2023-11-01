تمكين عملة Fasttoken عبر استخدامها من قبل أكثر من 100 مطور لألعاب Web3

كشفت DappRadar، والتي تُعد إحدى كُبرى المنصات لتوزيع تطبيقات web3 اللامركزية "التي تعتمد على تقنية البلوكتشين"، عن تقريرها بخصوص نمو قطاع الألعاب داخل نظام Web3 البيئي . هذا وقد ركزت النتائج التي توصلوا إليها على وجود زيادة بنسبة 12% في نشاط ألعاب Web3، مقارنة بالربع السابق، مع تجاوز عدد اللاعبين المميزين 785,000. كما حافظ عالم الألعاب المعتمدة على تقنية البلوكتشين على مكانته المهيمنة، حتى مع التقلبات الواقعة في الأسواق اللامركزية. وفي الوقت ذاته، فقد احتفلت منصة Fasttoken للعملات المشفرة والمصممة لألعاب Web3، بشهرها التاسع في السوق الرقمي.

يعمل ما يزيد عن 100 مطور بتطويع العملة المشفرة الجديدة في ألعاب Web3 الخاصة بهم.

"تم تطوير النظام البيئي Fastex وعملته الرسمية، Fasttoken (FTN)، بواسطة شركة التكنولوجيا SoftConstruct، وهي شركة يعمل بها ما يزيد عن 6000 فرد. ويسعى هذا النظام البيئي الفريد لتقنية البلوكتشين والعملات المشفرة إلى تحقيق التميز بين مجالات ألعاب Web3 الرائدة وقد صرح داود جونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة Fastex في تركيا: سيتم اعتماد عملة Fasttoken كعملة عالمية للألعاب في عالم Web3، والتي تَشارك في إنشائها أكثر من 100 مطور.

إنها ليست مجرد عملة مشفرة؛ إنما نظام بيئي متماسك

وفي القلب من تصريحاته؛ فقد أكد داوود جونيلي أن تصميم Fasttoken يوفر للمستخدمين تجربة بسيطة وآمنة، وأفاد قائلًا: "تم تمكين Fasttoken كعملة أصلية لبورصة Fastex والنظام البيئي، والذي يقدم مجموعة من خدمات تقنية البلوكتشين التي تتمحور حول Web3 والتمويل اللامركزي، مثل عالم الرموز غير القابلة للاستبدال وتطوير التطبيقات اللامركزية. ويتميز هذا النظام البيئي بتأسيسه على تقنية البلوكتشين من الجيل التالي تسمى Bahamut. وتقدم تقنية البلوكتشين هذه للمستخدمين مزايا مثل معاملات أسرع ورسوم أقل. وفوق ذلك؛ يوفر نظام Fastex البيئي عالم Fastexverse الافتراضي ومنصة ftNFT للرموز غير القابلة للاستجابة (NFT). وبفضل هذه الميزات والواجهات سهلة الاستخدام ومستوى الأمان من الدرجة الأولى، فقد أصبح المستخدمون جاهزين لتجربة تقنية البلوكتشين متعددة الأوجه."

شركة بقيمة سوقية تتجاوز 4 مليار ليرة تركية

وبالنسبة لشركة ومنصة كوين ماركت كاب ، وفي تحليلاتها بخصوص عملة Fasttoken، فقد كان سعر البيع المسبق لها 0.35 دولار أمريكي، وقد ارتفع بسرعة فوق 1 دولار أمريكي لكل عملة، وتفتخر الشركة حاليًا بقيمة سوقية تتجاوز 4 مليارات ليرة تركية. "وبالنظر لكونها رمزًا قياسيًا لـ ERC-20، فإن عملة Fasttoken توفر التوافق العالمي والقبول على نطاق واسع. هذا وتعتبر شركة Fastex Exchange، التي يقع مقرها في دبي، والتي تحمل ترخيصًا في عالم العملات المشفرة، من بين أكثر المنصات ابتكارًا في هذا القطاع بفضل نهجها الشامل في الدفع بالعملات المشفرة، وتقنيات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، والميتافيرس، وتقنية البلوكتشين.

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