Energy Exemplar الذي سيتم الاستحواذ عليها من قبل Blackstone وvista Equity Partners

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Energy Exemplar ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال توفير برامج محاكاة سوق الطاقة، عن موافقتها على الاستحواذ عليها من قبل صناديق الأسهم الخاصة التابعة لـ Blackstone ("Blackstone") وVista Equity Partners ("Vista"). وبدعم من Blackstone وVista، تكتسب Energy Exemplar موارد جديدة للمساعدة في تسريع النمو ودفع ابتكار النظام الأساسي لدعم موثوقية الشبكة وانتقال الطاقة.

صرح David Wilson، الرئيس التنفيذي لـ Energy Exemplar: "نحن متحمسون للغاية بشأن هذه الشراكة وكيف ستسرع استثمارنا في منصة SaaS الرائدة لدينا والتي توفر محاكاة دقيقة ودعم اتخاذ القرار لعملائنا في مشهد الطاقة سريع التغير اليوم". "إن الجمع بين Blackstone وVista يجلب مستوى فريدًا من الخبرة في كل من صناعتي الطاقة والبرمجيات، مما سيستمر في دفع Energy Exemplar كحل مفضل لانتقال الطاقة لجميع عملائنا حول العالم الذين يقودون هذه المهمة."

يعتمد المشاركون في سوق الطاقة في جميع أنحاء العالم على منصة Energy Exemplar لتحسين عملية صنع القرار عبر كل من تطوير الأصول الجديدة والعمليات الحالية. تستخدم المرافق ومنتجو الطاقة ومشغلو أنظمة الشبكات وغيرهم في النظام البيئي لانتقال الطاقة البرنامج للتنبؤ بعمليات السوق، ودفع الاستثمارات طويلة الأجل، وتحسين العمليات الجارية عبر أصولهم وأنظمتهم. توفر حلول Energy Exemplar أفضل الوظائف في فئتها، مما يسمح للمستخدمين بتصميم وفهم مشهد تحول الطاقة المتزايد التعقيد في منصة واحدة موحدة. نمت Energy Exemplar بمعدل نمو سنوي مركب قدره 30% منذ عام 2018 وتخدم حاليًا أكثر من 500 عميل في 79 دولة.

صرح Ryan Atlas، المدير الإداري لدى Vista Equity Partners: "إن Energy Exemplar هي شركة رائدة في فئتها تتمتع بإمكانات نمو كبيرة في سوق الطاقة العالمية سريعة التطور". "توفر منصتها رؤية شاملة لتأثير أنظمة الطاقة التقليدية والناشئة على أعمال الذين يقودون تحول الطاقة. وبالتعاون مع Blackstone، نتطلع إلى الشراكة مع David والفريق التنفيذي، والاستفادة من خبرتنا في توسيع نطاق شركات برمجيات المؤسسات التحويلية لزيادة تسريع الابتكار وقيمة العملاء."

وأضاف Bilal Khan، المدير الإداري الأول في Blackstone Energy Transition Partners: "يسعدنا أن ندعم Energy Exemplar، وهي مزود برمجيات للمهام الحرجة يدعم نمو الطاقة المتجددة، وتخزين البطاريات، والاستثمار في شبكة النقل اللازمة لانتقال الطاقة. يمكن لخبرة Blackstone في سوق الطاقة وشبكة الاتصالات أن تعزز مسار نمو الشركة. لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا للعمل مع Vista وDavid وفريق الإدارة لقيادة المرحلة التالية من تطوير Energy Exemplar وحلولها التقنية التي تدعم موثوقية الشبكة وإزالة الكربون. ويعد هذا الاستثمار هو الأحدث في سلسلة تثبت قناعة Blackstone بتحول الطاقة.

عملت Kirkland & Ellis LLP كمستشار قانوني، وعمل William Blair كمستشار مالي لـ Blackstone وVista. عمل Lazard كمستشار مالي وحيد، وعمل Jones Day وHerbert Smith Freehills كمستشارين قانونيين لـ Energy Exemplar.

نبذة عن Energy Exemplar

Energy Exemplar هي شركة رائدة في السوق في مجال تكنولوجيا محاكاة سوق الطاقة القائمة على التحسين. يتم استخدام مجموعة البرامج السحابية الخاصة بنا، والتي تحمل عنوان PLEXOS® وAurora، في كل منطقة من مناطق العالم لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من التحليل قصير المدى وحتى دراسات التخطيط طويلة المدى. ويتم الاعتماد عليه من قبل مئات المنظمات في جميع أنحاء العالم لاتخاذ قرارات بملايين الدولارات. يفكر موظفونا باستمرار في أساليب جديدة وعمليات محاكاة أكثر واقعية تعمل على تعزيز عملية صنع القرار، وخلق فرص في السوق، وتمكين المرافق والسلطات التنظيمية من أن تصبح أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة وربحية. تواصل Energy Exemplar "دفع كل ما هو جديد"، كونها الشركة الأولى في السوق التي تقدم أحدث التطورات في مجال البرمجة ومحاكاة سوق الطاقة، حيث تسعى جاهدة لتقديم منصة تحليلات الطاقة الأكثر شمولاً لقاعدة عملائها.

Blackstone Energy Transition Partners

Blackstone Energy Transition Partners هي شركة الأسهم الخاصة التي تركز على الطاقة في Blackstone، وهي مستثمر رائد في مجال الطاقة يتمتع بسجل ناجح طويل الأجل، حيث استثمر أكثر من 21 مليار دولار من الأسهم عالميًا عبر مجموعة واسعة من القطاعات داخل صناعة الطاقة. تعتمد فلسفتنا الاستثمارية على دعم فرق الإدارة الاستثنائية برأس مال مرن لتوفير الحلول التي تساعد شركات الطاقة على النمو وتحسين الأداء، وبالتالي توفير طاقة أنظف وأكثر موثوقية وبأسعار معقولة لتلبية احتياجات المجتمع العالمي. وفي هذه العملية، نقوم ببناء مؤسسات أقوى وأكبر حجمًا، ونخلق فرص عمل ونولد قيمة دائمة لمستثمرينا وموظفينا وجميع الجهات المعنية.

نبذة عن Vista Equity Partners

Vista هي شركة استثمار عالمية رائدة تمتلك أصولًا تحت الإدارة تزيد عن 101 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2023. تستثمر الشركة حصريًا في برمجيات المؤسسات والبيانات والمؤسسات التي تدعم التكنولوجيا عبر الأسهم الخاصة ورأس المال الدائم والائتمان واستراتيجيات الأسهم العامة، مما يقدم نهجًا يعطي الأولوية لخلق قيمة سوقية دائمة لصالح نظامها البيئي العالمي من المستثمرين والشركات والعملاء والموظفين. ترتكز استثمارات Vista على قاعدة رأسمالية كبيرة طويلة الأجل، وخبرة في هيكلة المعاملات الموجهة نحو التكنولوجيا وتقنيات الإدارة المرنة التي أثبتت جدواها والتي تدفع النمو المستدام. ترى Vista أن القوة التحويلية للتكنولوجيا هي المفتاح لمستقبل أفضل - كوكب أكثر صحة، واقتصاد أكثر ذكاءً، ومجتمع متنوع وشامل وطريق أوسع نحو الرخاء. مزيد من المعلومات متاحة على vistaequitypartners . اتبع Vista على LinkedIn و @Vista Equity Partners و Twitter و @Vista_Equity .

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