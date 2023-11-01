Energy Exemplar الذي سيتم الاستحواذ عليها من قبل Blackstone وvista Equity Partners

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Energy Exemplar ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال توفير برامج محاكاة سوق الطاقة، عن موافقتها على الاستحواذ عليها من قبل صناديق الأسهم الخاصة التابعة لـ Blackstone ("Blackstone") وVista Equity Partners ("Vista"). وبدعم من Blackstone وVista، تكتسب Energy Exemplar موارد جديدة للمساعدة في تسريع النمو ودفع ابتكار النظام الأساسي لدعم موثوقية الشبكة وانتقال الطاقة.
صرح David Wilson، الرئيس التنفيذي لـ Energy Exemplar: "نحن متحمسون للغاية بشأن هذه الشراكة وكيف ستسرع استثمارنا في منصة SaaS الرائدة لدينا والتي توفر محاكاة دقيقة ودعم اتخاذ القرار لعملائنا في مشهد الطاقة سريع التغير اليوم". "إن الجمع بين Blackstone وVista يجلب مستوى فريدًا من الخبرة في كل من صناعتي الطاقة والبرمجيات، مما سيستمر في دفع Energy Exemplar كحل مفضل لانتقال الطاقة لجميع عملائنا حول العالم الذين يقودون هذه المهمة."
يعتمد المشاركون في سوق الطاقة في جميع أنحاء العالم على منصة Energy Exemplar لتحسين عملية صنع القرار عبر كل من تطوير الأصول الجديدة والعمليات الحالية. تستخدم المرافق ومنتجو الطاقة ومشغلو أنظمة الشبكات وغيرهم في النظام البيئي لانتقال الطاقة البرنامج للتنبؤ بعمليات السوق، ودفع الاستثمارات طويلة الأجل، وتحسين العمليات الجارية عبر أصولهم وأنظمتهم. توفر حلول Energy Exemplar أفضل الوظائف في فئتها، مما يسمح للمستخدمين بتصميم وفهم مشهد تحول الطاقة المتزايد التعقيد في منصة واحدة موحدة. نمت Energy Exemplar بمعدل نمو سنوي مركب قدره 30% منذ عام 2018 وتخدم حاليًا أكثر من 500 عميل في 79 دولة.
صرح Ryan Atlas، المدير الإداري لدى Vista Equity Partners: "إن Energy Exemplar هي شركة رائدة في فئتها تتمتع بإمكانات نمو كبيرة في سوق الطاقة العالمية سريعة التطور". "توفر منصتها رؤية شاملة لتأثير أنظمة الطاقة التقليدية والناشئة على أعمال الذين يقودون تحول الطاقة. وبالتعاون مع Blackstone، نتطلع إلى الشراكة مع David والفريق التنفيذي، والاستفادة من خبرتنا في توسيع نطاق شركات برمجيات المؤسسات التحويلية لزيادة تسريع الابتكار وقيمة العملاء."
وأضاف Bilal Khan، المدير الإداري الأول في Blackstone Energy Transition Partners: "يسعدنا أن ندعم Energy Exemplar، وهي مزود برمجيات للمهام الحرجة يدعم نمو الطاقة المتجددة، وتخزين البطاريات، والاستثمار في شبكة النقل اللازمة لانتقال الطاقة. يمكن لخبرة Blackstone في سوق الطاقة وشبكة الاتصالات أن تعزز مسار نمو الشركة. لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا للعمل مع Vista وDavid وفريق الإدارة لقيادة المرحلة التالية من تطوير Energy Exemplar وحلولها التقنية التي تدعم موثوقية الشبكة وإزالة الكربون. ويعد هذا الاستثمار هو الأحدث في سلسلة تثبت قناعة Blackstone بتحول الطاقة.
عملت Kirkland & Ellis LLP كمستشار قانوني، وعمل William Blair كمستشار مالي لـ Blackstone وVista. عمل Lazard كمستشار مالي وحيد، وعمل Jones Day وHerbert Smith Freehills كمستشارين قانونيين لـ Energy Exemplar.
نبذة عن Energy Exemplar
Energy Exemplar هي شركة رائدة في السوق في مجال تكنولوجيا محاكاة سوق الطاقة القائمة على التحسين. يتم استخدام مجموعة البرامج السحابية الخاصة بنا، والتي تحمل عنوان PLEXOS® وAurora، في كل منطقة من مناطق العالم لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من التحليل قصير المدى وحتى دراسات التخطيط طويلة المدى. ويتم الاعتماد عليه من قبل مئات المنظمات في جميع أنحاء العالم لاتخاذ قرارات بملايين الدولارات. يفكر موظفونا باستمرار في أساليب جديدة وعمليات محاكاة أكثر واقعية تعمل على تعزيز عملية صنع القرار، وخلق فرص في السوق، وتمكين المرافق والسلطات التنظيمية من أن تصبح أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة وربحية. تواصل Energy Exemplar "دفع كل ما هو جديد"، كونها الشركة الأولى في السوق التي تقدم أحدث التطورات في مجال البرمجة ومحاكاة سوق الطاقة، حيث تسعى جاهدة لتقديم منصة تحليلات الطاقة الأكثر شمولاً لقاعدة عملائها.
Blackstone Energy Transition Partners
Blackstone Energy Transition Partners هي شركة الأسهم الخاصة التي تركز على الطاقة في Blackstone، وهي مستثمر رائد في مجال الطاقة يتمتع بسجل ناجح طويل الأجل، حيث استثمر أكثر من 21 مليار دولار من الأسهم عالميًا عبر مجموعة واسعة من القطاعات داخل صناعة الطاقة. تعتمد فلسفتنا الاستثمارية على دعم فرق الإدارة الاستثنائية برأس مال مرن لتوفير الحلول التي تساعد شركات الطاقة على النمو وتحسين الأداء، وبالتالي توفير طاقة أنظف وأكثر موثوقية وبأسعار معقولة لتلبية احتياجات المجتمع العالمي. وفي هذه العملية، نقوم ببناء مؤسسات أقوى وأكبر حجمًا، ونخلق فرص عمل ونولد قيمة دائمة لمستثمرينا وموظفينا وجميع الجهات المعنية.
نبذة عن Vista Equity Partners
Vista هي شركة استثمار عالمية رائدة تمتلك أصولًا تحت الإدارة تزيد عن 101 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2023. تستثمر الشركة حصريًا في برمجيات المؤسسات والبيانات والمؤسسات التي تدعم التكنولوجيا عبر الأسهم الخاصة ورأس المال الدائم والائتمان واستراتيجيات الأسهم العامة، مما يقدم نهجًا يعطي الأولوية لخلق قيمة سوقية دائمة لصالح نظامها البيئي العالمي من المستثمرين والشركات والعملاء والموظفين. ترتكز استثمارات Vista على قاعدة رأسمالية كبيرة طويلة الأجل، وخبرة في هيكلة المعاملات الموجهة نحو التكنولوجيا وتقنيات الإدارة المرنة التي أثبتت جدواها والتي تدفع النمو المستدام. ترى Vista أن القوة التحويلية للتكنولوجيا هي المفتاح لمستقبل أفضل - كوكب أكثر صحة، واقتصاد أكثر ذكاءً، ومجتمع متنوع وشامل وطريق أوسع نحو الرخاء. مزيد من المعلومات متاحة على vistaequitypartners . اتبع Vista على LinkedIn و @Vista Equity Partners و Twitter و @Vista_Equity .
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