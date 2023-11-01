شركة Wemade تحدّث نظام النمو الجديد Magical Soul Orb للعبة MIR4

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حدّثت شركة Wemade محتوى نمو جديدًا بعنوان "Magical Soul Orb" للعبة تقمص الأدوار الجماعية الشهيرة MIR4 في 31 من أكتوبر.

إن Magical Soul Orbs هي عناصر تزيد إحصاءات الشخصيات والمهارات القتالية، ويمكن تجهيز ما يصل إلى 5 منها بالتسلسل عندما تبلغ الشخصيات المستويات 123 و133 و143و153 و163.

يمكن للمستخدمين استخدام مواد نمو حصرية أو Epic Spirit Stones وEpic Magical Soul Orbs لزيادة مستوى Magic Soul Orbs، وعند بلوغ مستويات Magical Soul Orb‏ 3 و6 و9، يتم منح إحصاءات، مثل الدفاع البدني ومعزز ضرر الهجوم عشوائيًا. كما يمكن للمستخدمين تغيير هذه الإحصاءات إلى إحصاءات يريدونها مع "Magical Soul Orb Enchant Scroll" والموارد، وعند بلوغ المستوى الأقصى ألا وهو المستوى 12، يتم تفعيل مهارات Magical Soul Orb الفريدة، مثل الهجوم البدني واسترداد MP.

سيجري عقد حدث "Elderly Han's Pumpkin Candy Exchange Shop" في الفترة من 31 من أكتوبر إلى 13 من نوفمبر، حيث سيتمكن المستخدمون من إحضار عناصر "Pumpkin Candy" التي حصلوا عليها من صيد الوحوش إلى الشخصية غير القابلة للعب "Spooky Elderly Han" لاستبدالها مقابل "Legendary Divine Dragon's Enhancement Stone" و"Yellow Dragon's Surprise Gift Box" الذي يحتوي على تذاكر استدعاء متنوعة، على أن يجري عقد حدث "Elderly Han's 7-Day Check-in" الذي سيمنح عناصر، مثل "Legendary Promotion Material Box" في أثناء نفس الفترة.

بالإضافة إلى ذلك، ستستمر فعاليات حدث "Ancient Coin Shop" حتى 14 من نوفمبر، حيث سيتمكن المستخدمون من شراء عناصر، مثل "Legendary Blue Dragon Statue" و"Legendary Constitution Enhancement Box" باستخدام العملات المعدنية القديمة التي حصلوا عليها من البوابة والغارة.

من معركتي الفردية إلى حربنا الموحدة! يمكن التعرف على معلومات مفصلة عن MIR4 على الموقع الإلكتروني الرسمي .

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