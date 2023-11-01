شركة Wemade تحدّث نظام النمو الجديد Magical Soul Orb للعبة MIR4

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حدّثت شركة Wemade محتوى نمو جديدًا بعنوان "Magical Soul Orb" للعبة تقمص الأدوار الجماعية الشهيرة MIR4 في 31 من أكتوبر.
إن Magical Soul Orbs هي عناصر تزيد إحصاءات الشخصيات والمهارات القتالية، ويمكن تجهيز ما يصل إلى 5 منها بالتسلسل عندما تبلغ الشخصيات المستويات 123 و133 و143و153 و163.
يمكن للمستخدمين استخدام مواد نمو حصرية أو Epic Spirit Stones وEpic Magical Soul Orbs لزيادة مستوى Magic Soul Orbs، وعند بلوغ مستويات Magical Soul Orb 3 و6 و9، يتم منح إحصاءات، مثل الدفاع البدني ومعزز ضرر الهجوم عشوائيًا. كما يمكن للمستخدمين تغيير هذه الإحصاءات إلى إحصاءات يريدونها مع "Magical Soul Orb Enchant Scroll" والموارد، وعند بلوغ المستوى الأقصى ألا وهو المستوى 12، يتم تفعيل مهارات Magical Soul Orb الفريدة، مثل الهجوم البدني واسترداد MP.
سيجري عقد حدث "Elderly Han's Pumpkin Candy Exchange Shop" في الفترة من 31 من أكتوبر إلى 13 من نوفمبر، حيث سيتمكن المستخدمون من إحضار عناصر "Pumpkin Candy" التي حصلوا عليها من صيد الوحوش إلى الشخصية غير القابلة للعب "Spooky Elderly Han" لاستبدالها مقابل "Legendary Divine Dragon's Enhancement Stone" و"Yellow Dragon's Surprise Gift Box" الذي يحتوي على تذاكر استدعاء متنوعة، على أن يجري عقد حدث "Elderly Han's 7-Day Check-in" الذي سيمنح عناصر، مثل "Legendary Promotion Material Box" في أثناء نفس الفترة.
بالإضافة إلى ذلك، ستستمر فعاليات حدث "Ancient Coin Shop" حتى 14 من نوفمبر، حيث سيتمكن المستخدمون من شراء عناصر، مثل "Legendary Blue Dragon Statue" و"Legendary Constitution Enhancement Box" باستخدام العملات المعدنية القديمة التي حصلوا عليها من البوابة والغارة.
من معركتي الفردية إلى حربنا الموحدة! يمكن التعرف على معلومات مفصلة عن MIR4 على الموقع الإلكتروني الرسمي .
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