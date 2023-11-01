استحواذ Wilshire على Lyxor Asset Management Inc.‎، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار البديل، من شركة Amundi

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- انتهت Wilshire، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الخدمات المالية، من إبرام اتفاقية للاستحواذ على Lyxor Asset Management Inc. ("Lyxor U.S.")، شركة الاستشارات الاستثمارية الكائنة في الولايات المتحدة، والتي تمتلك أصولاً تحت إدارتها قيمتها 20,8 مليار دولار أمريكي1، من شركة Amundi، أكبر شركة أوروبية متخصصة في إدارة الأصول، وبفضل إبرام هذه الصفقة، ستصبح Wilshire مزودًا رائدًا لحلول الحسابات المدارة لصناديق التحوط، إلى جانب أنه سيتم تعزيز العروض الاستثمارية البديلة.
تعد Lyxor U.S.، شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Amundi Holdings US, Inc.، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الاستثمارات البديلة والخاضعة لإدارة المخاطر وحلول استثمارات صناديق التحوط للمؤسسات الاستثمارية في أمريكا الشمالية، وقد كانت شركة Lyxor U.S. هي فرع الولايات المتحدة التابع لشركة Lyxor، وهي مؤسسة ETF بارزة وموفرة للبدائل السائلة، والتي استحوذت عليها Amundi في عام 2021. هذا، وسيؤدي استحواذ Wilshire على Lyxor U.S. إلى تعزيز قدرات Wilshire البديلة، بما في ذلك، القدرات التنفيذية عن طريق الحسابات المدارة لصناديق التحوط، ودمج قاعدة العملاء المؤسسيين البارزين في نظام Wilshire.
صرح Jason Schwarz ، نائب المدير التنفيذي ورئيس شركة Wilshire ، قائلاً: "يعد مجال الحلول البديلة مجالاً أساسيًا وإستراتيجيًا لشركة Wilshire وقيمة مهمة للعديد من المحافظ الاستثمارية، وهذا الاستحواذ يعزز الخطوات التي نقطعها على طريق تحقيق هدفنا المتمثل في تقديم حلول استثمارية بديلة مبتكرة لقاعدة عملائنا، إلى جانب أنه سيوفر لعملاء Lyxor U.S. إمكانية الاستفادة من رؤى تخصيص الأصول وأبحاث Wilshire الاستثمارية وقدرات إنشاء المحافظ الاستثمارية والمزيد، وعن طريق مد جسور التواصل مع منصة الحلول البديلة الرائدة التابعة لشركة Lyxor U.S. وفريقها الموهوب، ستقبع بين أيدينا قدرة معززة تمكننا من تقديم فرص استثمارية جذابة لعملائنا."
صرح Andrew Dabinett ، مدير Lyxor U.S. التنفيذي، قائلاً: "لقد تحققت أحلام الشريك المثالي مع Wilshire، الشركة التي يقع على عاتقها مهمة مواجهة العديد من تحديات الاستثمار الأكثر تعقيدًا نيابةً عن قاعدة عملاء متميزة، ومع علامتها التجارية وخبرتها وقدراتها البارزة، نؤمن أننا سنرتقي إلى مكانة جيدة تؤهلنا لتقديم حلول قيمة لعملائنا وتحقيق مكاسب جديدة على صعيد الأعمال التجارية."
صرح Scott Chan ، نائب مدير قسم الاستثمارات في نظام تقاعد المعلمين في ولاية كاليفورنيا، قائلاً: "لقد تعاونا مع Lyxor، الشريك الرئيسي لفريق إستراتيجيات مواجهة المخاطر لمدة تتجاوز عشرة أعوام، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا الطويلة المدى. وستوفر لنا صفقة الاستحواذ التي أبرمتها Wilshire إمكانية الاستفادة من مجموعة كبيرة من الخبرات والقدرات البديلة، والتي تدعم مهمتنا العامة المتمثلة في تزويد المعلمين في القطاع العام في ولاية كاليفورنيا بما يكفل لهم تقاعد آمن. كما نتقدم بخالص الشكر إلى Amundi على الدعم الخالص والبنّاء الذي قدمه فريقها لنا طوال رحلتنا معًا."
ستواصل Amundi التركيز على تنمية قدراتها في إدارة الأصول والتوزيع في الأمريكتين، بما في ذلك Amundi US، حيث تمارس أنشطتها منذ عام 1928، كما تؤكد الشركة التزامها من جديد على تعزيز أعمالها المتعلقة بالبدائل السائلة عالميًا خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية.
تخضع هذه الصفقة، التي ليس لها تأثير مالي ملموس على Amundi، لشروط الإغلاق المعتادة ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الرابع، أما الشروط المالية، فلم يتم الكشف عنها.
قدمت الخدمات الاستشارية إلى Wilshire، كل من Solomon Partners وKirkland & Ellis LLP، وقدمتها إلى Amundi، كل من PJT Partners وClifford Chance LLP.
عن Wilshire
تعد Wilshire شركة رائدة عالميًا في مجال الخدمات المالية وشريكًا بارزًا لمجموعة متنوعة من كبرى المؤسسات الاستثمارية والوسطاء الماليين البالغ عددهم أكثر من 500، ونحن نفخر باعتماد عملائنا علينا لتحسين النتائج الاستثمارية بغية تمهيد الطريق لمستقبل أفضل. كما تقدم الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتلك مكاتب تابعة لها في كل أنحاء العالم، خدمات استشارية لشركات تبلغ أصولها 1,3 تريليون دولار أمريكي وتدير أصولاً بقيمة 88 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 من يونيو 2023.
عن Amundi
تقدم Amundi، شركة إدارة الأصول الأوروبية الرائدة، والمصنفة ضمن أفضل 10 شركات عالمية فاعلة2، لعملائها البالغ عددهم 100 مليون من أفراد ومؤسسات وشركات، مجموعة كاملة من حلول الادخار والاستثمار في مجال الإدارة النشطة والخاملة في الأصول التقليدية أو الحقيقية، جدير بالذكر أن عروضها تعززها أدوات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لتغطية سلسلة قيمة الادخار بأكملها. إضافةً إلى ذلك، تدير الشركة، التابعة لمجموعة Crédit Agricole والمدرجة في البورصة، حاليًا أصولاً تبلغ قيمتها أكثر من 1,95 تريليون يورو3.
تعد Amundi شركة بارزة في مجال إدارة الأصول بفضل مراكزها الاستثمارية الدولية الستة4 وقدراتها البحثية المالية والمالية الإضافية والتزامها الراسخ بتقديم حلول استثمارية قيمة.
يستفيد عملاء Amundi من خبرة ومشورة 5400 موظف في 35 بلدًا.
إن Amundi ، شريك موثوق به، يعمل ليل نهار لخدمة عملائه ومجتمعه
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1 اعتبارًا من 30 من يونيو 2023
2 المصدر:IPE "أفضل 500 شركة إدارة أصول" الصادر في يونيو 2023، بناءً على الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من 31/12/2022
3 بيانات Amundi اعتبارًا من 30/09/2023
4 بوسطن ودبلن ولندن وميلانو وباريس وطوكيو
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