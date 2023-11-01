استحواذ Wilshire على Lyxor Asset Management Inc.‎، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار البديل، من شركة Amundi

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- انتهت Wilshire، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الخدمات المالية، من إبرام اتفاقية للاستحواذ على Lyxor Asset Management Inc. ("Lyxor U.S.")، شركة الاستشارات الاستثمارية الكائنة في الولايات المتحدة، والتي تمتلك أصولاً تحت إدارتها قيمتها 20,8 مليار دولار أمريكي1، من شركة Amundi، أكبر شركة أوروبية متخصصة في إدارة الأصول، وبفضل إبرام هذه الصفقة، ستصبح Wilshire مزودًا رائدًا لحلول الحسابات المدارة لصناديق التحوط، إلى جانب أنه سيتم تعزيز العروض الاستثمارية البديلة.

تعد Lyxor U.S.‎، شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Amundi Holdings US, Inc.‎، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الاستثمارات البديلة والخاضعة لإدارة المخاطر وحلول استثمارات صناديق التحوط للمؤسسات الاستثمارية في أمريكا الشمالية، وقد كانت شركة Lyxor U.S.‎ هي فرع الولايات المتحدة التابع لشركة Lyxor، وهي مؤسسة ETF بارزة وموفرة للبدائل السائلة، والتي استحوذت عليها Amundi في عام 2021. هذا، وسيؤدي استحواذ Wilshire على Lyxor U.S.‎ إلى تعزيز قدرات Wilshire البديلة، بما في ذلك، القدرات التنفيذية عن طريق الحسابات المدارة لصناديق التحوط، ودمج قاعدة العملاء المؤسسيين البارزين في نظام Wilshire.

صرح Jason Schwarz ، نائب المدير التنفيذي ورئيس شركة Wilshire ، قائلاً: "يعد مجال الحلول البديلة مجالاً أساسيًا وإستراتيجيًا لشركة Wilshire وقيمة مهمة للعديد من المحافظ الاستثمارية، وهذا الاستحواذ يعزز الخطوات التي نقطعها على طريق تحقيق هدفنا المتمثل في تقديم حلول استثمارية بديلة مبتكرة لقاعدة عملائنا، إلى جانب أنه سيوفر لعملاء Lyxor U.S.‎ إمكانية الاستفادة من رؤى تخصيص الأصول وأبحاث Wilshire الاستثمارية وقدرات إنشاء المحافظ الاستثمارية والمزيد، وعن طريق مد جسور التواصل مع منصة الحلول البديلة الرائدة التابعة لشركة Lyxor U.S.‎ وفريقها الموهوب، ستقبع بين أيدينا قدرة معززة تمكننا من تقديم فرص استثمارية جذابة لعملائنا."

صرح Andrew Dabinett ، مدير Lyxor U.S.‎ التنفيذي، قائلاً: "لقد تحققت أحلام الشريك المثالي مع Wilshire، الشركة التي يقع على عاتقها مهمة مواجهة العديد من تحديات الاستثمار الأكثر تعقيدًا نيابةً عن قاعدة عملاء متميزة، ومع علامتها التجارية وخبرتها وقدراتها البارزة، نؤمن أننا سنرتقي إلى مكانة جيدة تؤهلنا لتقديم حلول قيمة لعملائنا وتحقيق مكاسب جديدة على صعيد الأعمال التجارية."

صرح Scott Chan ، نائب مدير قسم الاستثمارات في نظام تقاعد المعلمين في ولاية كاليفورنيا، قائلاً: "لقد تعاونا مع Lyxor، الشريك الرئيسي لفريق إستراتيجيات مواجهة المخاطر لمدة تتجاوز عشرة أعوام، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا الطويلة المدى. وستوفر لنا صفقة الاستحواذ التي أبرمتها Wilshire إمكانية الاستفادة من مجموعة كبيرة من الخبرات والقدرات البديلة، والتي تدعم مهمتنا العامة المتمثلة في تزويد المعلمين في القطاع العام في ولاية كاليفورنيا بما يكفل لهم تقاعد آمن. كما نتقدم بخالص الشكر إلى Amundi على الدعم الخالص والبنّاء الذي قدمه فريقها لنا طوال رحلتنا معًا."

ستواصل Amundi التركيز على تنمية قدراتها في إدارة الأصول والتوزيع في الأمريكتين، بما في ذلك Amundi US، حيث تمارس أنشطتها منذ عام 1928، كما تؤكد الشركة التزامها من جديد على تعزيز أعمالها المتعلقة بالبدائل السائلة عالميًا خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية.

تخضع هذه الصفقة، التي ليس لها تأثير مالي ملموس على Amundi، لشروط الإغلاق المعتادة ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الرابع، أما الشروط المالية، فلم يتم الكشف عنها.

قدمت الخدمات الاستشارية إلى Wilshire، كل من Solomon Partners وKirkland & Ellis LLP، وقدمتها إلى Amundi، كل من PJT Partners وClifford Chance LLP.

عن Wilshire

تعد Wilshire شركة رائدة عالميًا في مجال الخدمات المالية وشريكًا بارزًا لمجموعة متنوعة من كبرى المؤسسات الاستثمارية والوسطاء الماليين البالغ عددهم أكثر من 500، ونحن نفخر باعتماد عملائنا علينا لتحسين النتائج الاستثمارية بغية تمهيد الطريق لمستقبل أفضل. كما تقدم الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتلك مكاتب تابعة لها في كل أنحاء العالم، خدمات استشارية لشركات تبلغ أصولها 1,3 تريليون دولار أمريكي وتدير أصولاً بقيمة 88 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 من يونيو 2023.

عن Amundi

تقدم Amundi، شركة إدارة الأصول الأوروبية الرائدة، والمصنفة ضمن أفضل 10 شركات عالمية فاعلة2، لعملائها البالغ عددهم 100 مليون من أفراد ومؤسسات وشركات، مجموعة كاملة من حلول الادخار والاستثمار في مجال الإدارة النشطة والخاملة في الأصول التقليدية أو الحقيقية، جدير بالذكر أن عروضها تعززها أدوات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لتغطية سلسلة قيمة الادخار بأكملها. إضافةً إلى ذلك، تدير الشركة، التابعة لمجموعة Crédit Agricole والمدرجة في البورصة، حاليًا أصولاً تبلغ قيمتها أكثر من 1,95 تريليون يورو3.

تعد Amundi شركة بارزة في مجال إدارة الأصول بفضل مراكزها الاستثمارية الدولية الستة4 وقدراتها البحثية المالية والمالية الإضافية والتزامها الراسخ بتقديم حلول استثمارية قيمة.

يستفيد عملاء Amundi من خبرة ومشورة 5400 موظف في 35 بلدًا.

إن Amundi ، شريك موثوق به، يعمل ليل نهار لخدمة عملائه ومجتمعه

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1 اعتبارًا من 30 من يونيو 2023

2 المصدر:IPE "أفضل 500 شركة إدارة أصول" الصادر في يونيو 2023، بناءً على الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من 31/12/2022

3 بيانات Amundi اعتبارًا من 30/09/2023

4 بوسطن ودبلن ولندن وميلانو وباريس وطوكيو

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