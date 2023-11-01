تؤكد Belkin على التميز في التصميم من خلال قاعدة الشحن Boostcharge Pro 2 في 1 الجديدة لـ Iphone وapple Watch

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Belkin ، وهي علامة تجارية رائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية منذ 40 عامًا، عن قاعدة الشحن BoostCharge Pro 2 في 1 المزودة بـ MagSafe، وهو حل أنيق للشحن لـ iPhone وApple Watch. تم تصميمها باستخدام تقنية MagSafe الرسمية، وإمكانيات الشحن السريع لـ Apple Watch، وزوايا عرض iPhone القابلة للتعديل من 0 إلى 70 درجة، توفر قاعدة الشحن BoostCharge Pro 2 في 1 شكلاً متعدد الاستخدامات ووظيفة عالية الجودة. يشتمل تصميمه الراقي من الناحية الجمالية على مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك ويتميز بحواف ناعمة وشكل أنيق دون عناء ليكمل بشكل مثالي مساحة منسقة بعناية.
التصميم العصري
من خلال تقديم لونين محايدين - الرملي والرمادي الداكن - ولمسات الكروم متطابقة الألوان، تحقق قاعدة الشحن مظهرًا مذهلاً يشبه الحجر، ويمتزج بسلاسة مع بيئته سواء تم وضعه على منضدة أو طاولة مطبخ أو مكتب.
صغير الحجم بقاعدة شحن MagSafe قابلة للتعديل من 0 إلى 70 درجة، تعرض قاعدة شحن BoostCharge Pro شاشة iPhone بأناقة مما يجعلها ملحقًا مثاليًا لـ FaceTime أو StandBy. في كل موقع يتم فيه وضع iPhone على قاعدة شحن BoostCharge Pro، سيتذكر StandBy العرض المفضل للمستخدم، سواء كان ذلك ساعة أو صورًا أو عناصر واجهة مستخدم.
شحن لاسلكي أسرع لـ iPhone و Apple Watch
تم تصميم قاعدة الشحن خصيصًا لـ MagSafe، مما يوفر أسرع شحن لاسلكي ممكن لطرز iPhone 12 والإصدارات الأحدث، بقدرة تصل إلى 15 وات. يمكنها شحن Apple Watch Series 7 والإصدارات الأحدث بالكامل من 0% إلى 80% في حوالي 45 دقيقة، وطرز Apple Watch Ultra من 0% إلى 80% في حوالي ساعة. يأتي مزودًا بمصدر طاقة USB-C PD بقدرة 30 وات.
أفضل للكوكب
تعزيزًا لالتزام Belkin المستمر ببناء المنتجات بشكل أكثر مسؤولية، تستخدم قاعدة الشحن BoostCharge Pro 2 في 1 ما لا يقل عن 60% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك (PCR) في غلاف المنتج الخاص به، والعبوة الخارجية خالية من البلاستيك بنسبة 100% ومصنوعة من ورق معتمد من الغابات.
التسعير والتوافر
ستكون قاعدة الشحن BoostCharge Pro 2 في 1 المزودة بـ MagSafe متاحة للطلب بدءًا من 7 نوفمبر 2023 بسعر 129.95 دولارًا أمريكيًا على apple و belkin ، وسيتوفر قريبًا لمجموعة مختارة من موردي التجزئة حول العالم.
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نبذة عن Belkin
Belkin هي شركة رائدة في سوق الملحقات تقدم حلول الطاقة والحماية والإنتاجية والاتصال والصوت والأمان والأتمتة المنزلية لمجموعة واسعة من الإلكترونيات الاستهلاكية وبيئات المؤسسات على مدار الأربعين عامًا الماضية. صُممت Belkin في جنوب كاليفورنيا وتباع في أكثر من 100 دولة حول العالم، وهي تصنع منتجات تمكن الأشخاص من الاستمتاع بمزيد من الحياة في كل يوم سواءً في المنزل أو العمل أو في مغامرة جديدة. في عام 2018 اندمجت Belkin International مع Foxconn Interconnect Technology لتعزيز نفوذها العالمي مع الحفاظ على تركيزها الثابت على البحث والتطوير والمجتمع والتعليم والاستدامة. تظل شركة Belkin مستوحاة إلى الأبد من الناس والكوكب الذي نعيش عليه.
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