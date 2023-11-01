تؤكد Belkin على التميز في التصميم من خلال قاعدة الشحن Boostcharge Pro 2 في 1 الجديدة لـ Iphone وapple Watch

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Belkin ، وهي علامة تجارية رائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية منذ 40 عامًا، عن قاعدة الشحن BoostCharge Pro 2 في 1 المزودة بـ MagSafe، وهو حل أنيق للشحن لـ iPhone وApple Watch. تم تصميمها باستخدام تقنية MagSafe الرسمية، وإمكانيات الشحن السريع لـ Apple Watch، وزوايا عرض iPhone القابلة للتعديل من 0 إلى 70 درجة، توفر قاعدة الشحن BoostCharge Pro 2 في 1 شكلاً متعدد الاستخدامات ووظيفة عالية الجودة. يشتمل تصميمه الراقي من الناحية الجمالية على مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك ويتميز بحواف ناعمة وشكل أنيق دون عناء ليكمل بشكل مثالي مساحة منسقة بعناية.

التصميم العصري

من خلال تقديم لونين محايدين - الرملي والرمادي الداكن - ولمسات الكروم متطابقة الألوان، تحقق قاعدة الشحن مظهرًا مذهلاً يشبه الحجر، ويمتزج بسلاسة مع بيئته سواء تم وضعه على منضدة أو طاولة مطبخ أو مكتب.

صغير الحجم بقاعدة شحن MagSafe قابلة للتعديل من 0 إلى 70 درجة، تعرض قاعدة شحن BoostCharge Pro شاشة iPhone بأناقة مما يجعلها ملحقًا مثاليًا لـ FaceTime أو StandBy. في كل موقع يتم فيه وضع iPhone على قاعدة شحن BoostCharge Pro، سيتذكر StandBy العرض المفضل للمستخدم، سواء كان ذلك ساعة أو صورًا أو عناصر واجهة مستخدم.

شحن لاسلكي أسرع لـ iPhone و Apple Watch

تم تصميم قاعدة الشحن خصيصًا لـ MagSafe، مما يوفر أسرع شحن لاسلكي ممكن لطرز iPhone 12 والإصدارات الأحدث، بقدرة تصل إلى 15 وات. يمكنها شحن Apple Watch Series 7 والإصدارات الأحدث بالكامل من 0% إلى 80% في حوالي 45 دقيقة، وطرز Apple Watch Ultra من 0% إلى 80% في حوالي ساعة. يأتي مزودًا بمصدر طاقة USB-C PD بقدرة 30 وات.

أفضل للكوكب

تعزيزًا لالتزام Belkin المستمر ببناء المنتجات بشكل أكثر مسؤولية، تستخدم قاعدة الشحن BoostCharge Pro 2 في 1 ما لا يقل عن 60% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك (PCR) في غلاف المنتج الخاص به، والعبوة الخارجية خالية من البلاستيك بنسبة 100% ومصنوعة من ورق معتمد من الغابات.

التسعير والتوافر

ستكون قاعدة الشحن BoostCharge Pro 2 في 1 المزودة بـ MagSafe متاحة للطلب بدءًا من 7 نوفمبر 2023 بسعر 129.95 دولارًا أمريكيًا على apple و belkin ، وسيتوفر قريبًا لمجموعة مختارة من موردي التجزئة حول العالم.

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نبذة عن Belkin

Belkin هي شركة رائدة في سوق الملحقات تقدم حلول الطاقة والحماية والإنتاجية والاتصال والصوت والأمان والأتمتة المنزلية لمجموعة واسعة من الإلكترونيات الاستهلاكية وبيئات المؤسسات على مدار الأربعين عامًا الماضية. صُممت Belkin في جنوب كاليفورنيا وتباع في أكثر من 100 دولة حول العالم، وهي تصنع منتجات تمكن الأشخاص من الاستمتاع بمزيد من الحياة في كل يوم سواءً في المنزل أو العمل أو في مغامرة جديدة. في عام 2018 اندمجت Belkin International مع Foxconn Interconnect Technology لتعزيز نفوذها العالمي مع الحفاظ على تركيزها الثابت على البحث والتطوير والمجتمع والتعليم والاستدامة. تظل شركة Belkin مستوحاة إلى الأبد من الناس والكوكب الذي نعيش عليه.

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