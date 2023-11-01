تُظهر أبحاث AMGTA الجديدة الفوائد البيئية لنفث المواد ثلاثية الأبعاد في الأحذية العصرية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم The Additive Manufacturer Green Trade Association‏ (يشار إليها هنا باسم "AMGTA")، وهي مجموعة مناصرة عالمية تركز على تعزيز ممارسات التصنيع بالإضافة المستدامة AM))، عن نتائج دراسة جرد دورة الحياة (LCI) بعنوان "التحليل المقارن: نفث المواد ثلاثية الأبعاد مقابل الطرق التقليدية لتصميم السلع الفاخرة". الدراسة بتكليف من AMGTA وأجرتها شركة Reeves Insight، وهي شركة استشارية مختصة في التصنيع بالإضافة مقرها المملكة المتحدة، بالشراكة مع Stratasys‏ (مسجلة في بورصة NASDAQ باسم: SSYS)، الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات التصنيع بالإضافة، وDyloan Bond Factory، إحدى شركات Pattern Group، وهي الشركة الرائدة في هندسة وإنتاج العلامات التجارية للأزياء الفاخرة، بتحليل الانتقال من طرق التصنيع التقليدية إلى تقنية التصنيع بالإضافة المتقدمة لإنشاء شعار مزخرف لأحذية المصممين الفاخرة، مطبوع على القماش، عبر عملية نفث المواد. أظهرت النتائج انخفاضًا كبيرًا بنسبة 24.8% في انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون وانخفاضًا بنسبة 49.9% في مواد المخزون عبر سلسلة التوريد عند مقارنتها بالعملية التقليدية.

قالت Sherri Monroe، المديرة التنفيذية لـ AMGTA، "يسعدنا إصدار المجموعة الثالثة من الأبحاث في سلسلة من الأوراق البحثية المستقلة المصممة للكشف عن الفوائد البيئية لاعتماد تقنية التصنيع بالإضافة. وأضافت "نحن ملتزمون بتطوير البحث والنشر المطلوبين لفهم القيمة المستدامة لتقنيات التصنيع بالإضافة بشكل أفضل كجزء من دورة التصنيع لحالات الأعمال الواسعة". "هذه الدراسة التعاونية مع Stratasys وDyloan Bond Factory، لتقييم تأثير عملية الطباعة على المنسوجات، هي أول مشروع بحثي يشمل البوليمر. إنه يقدم بيانات مهمة تدعم قيمة التصنيع بالإضافة للتأثير على واحدة من أكثر الصناعات تسببًا في التلوث تاريخيًا في العالم".

تشمل النقاط الرئيسية من الدراسة ما يلي:



الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة: أظهرت عملية إنتاج الطباعة على المنسوجات بتقنية التصنيع بالإضافة انخفاضًا بنسبة 24.8% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بالعمليات التقليدية.

تقليل استخدام المواد: أظهرت الطباعة على المنسوجات بتقنية التصنيع بالإضافة انخفاضًا بنسبة 49.9% في مواد المخزون عبر سلسلة التوريد، مما أدى أيضًا إلى تقليل وتبسيط احتياجات النقل ذات الصلة، وتقليل بنسبة 50.0% في مواد مكون الشعار المطبوع ثلاثي الأبعاد الناتج.

الحد من استخدام المياه: أظهرت عملية التصنيع بالإضافة توفير أكثر من 300000 لتر من المياه عبر مكونات الشعار البالغ عددها 16000.

انخفاض استهلاك الطاقة: خفضت عملية التصنيع بالإضافة استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 64%. انخفاض في تبعيات سلسلة التوريد: أدى التحول إلى التصنيع بالإضافة إلى تقليل تبعيات سلسلة التوريد من 4 تقنيات إلى 1: مع سير عمل إضافي واحد ويتم التخلص من تأثيرات النقل واللوجستيات في ثلاث عمليات.

حللت الدراسة التي استمرت 14 شهرًا من بداية التصنيع وحتى المنتج النهائي لمكون رسومي ثلاثي الأبعاد ملصقًا بكعب حذاء رياضي فاخر. أجرت AMGTA الدراسة في عام 2022 لفهم الفوائد البيئية المحتملة للتصميم والتصنيع بالإضافة بشكل أفضل في صناعة قد لا تكون على رأس أولويات التفكير عند التفكير في ممارسات التصنيع بالإضافة في عالم الموضة. قارنت الدراسة تصنيع المكون ثلاثي الأبعاد من خلال الطرق التقليدية وتقنية التصنيع بالإضافة، واقتصرت في نطاقها على هذا المكون الواحد وليس الحذاء بأكمله. قيمت الدراسة كلتا العمليتين لإنتاج 16000 مكون شعار لـ 8000 زوج من الأحذية وتمت مراجعتها من قبل مركز ACAM Aachen وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لتصنيع المواد المضافة.

تشمل العملية التقليدية متعددة الخطوات الطباعة النافثة للحبر ثنائية الأبعاد واللحام الحراري للأجزاء المقولبة بالحقن بمواد البولي يوريثين الصفائحية. تضمنت عملية الإضافة المبسطة نفث المواد باستخدام راتنجات سائلة قابلة للمعالجة ضوئيًا بخطوات أقل بكثير. تم توثيق كفاءات بيئية وتشغيلية إضافية تتعلق بتقليل تبعيات سلسلة التوريد وتقليل الخطوات في عملية الإنتاج.

يمكن العثور على النقاط البارزة من الدراسة على موقع AMGTA. يمكن العثور على معلومات إضافية حول هذه الدراسة وغيرها من الدراسات التي أجرتها AMGTA على موقع AMGTA، .

حول AMGTA

تم إطلاق AMGTA في عام 2019 لفهم الفوائد البيئية للتصنيع بالإضافة وتعزيزها بشكل أفضل في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي. يمثل أعضاء AMGTA كامل نطاق التصنيع - من التصميم والمواد الخام إلى المنتجات النهائية والمستخدمين - الذين يركزون على ابتكار منتجات أفضل وأكثر استدامة ومفيدة ماليًا من خلال أفضل ممارسات التصنيع بالإضافة. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع Sherri Monroe أو زيارة .

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