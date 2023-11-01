تُظهر أبحاث AMGTA الجديدة الفوائد البيئية لنفث المواد ثلاثية الأبعاد في الأحذية العصرية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم The Additive Manufacturer Green Trade Association (يشار إليها هنا باسم "AMGTA")، وهي مجموعة مناصرة عالمية تركز على تعزيز ممارسات التصنيع بالإضافة المستدامة AM))، عن نتائج دراسة جرد دورة الحياة (LCI) بعنوان "التحليل المقارن: نفث المواد ثلاثية الأبعاد مقابل الطرق التقليدية لتصميم السلع الفاخرة". الدراسة بتكليف من AMGTA وأجرتها شركة Reeves Insight، وهي شركة استشارية مختصة في التصنيع بالإضافة مقرها المملكة المتحدة، بالشراكة مع Stratasys (مسجلة في بورصة NASDAQ باسم: SSYS)، الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات التصنيع بالإضافة، وDyloan Bond Factory، إحدى شركات Pattern Group، وهي الشركة الرائدة في هندسة وإنتاج العلامات التجارية للأزياء الفاخرة، بتحليل الانتقال من طرق التصنيع التقليدية إلى تقنية التصنيع بالإضافة المتقدمة لإنشاء شعار مزخرف لأحذية المصممين الفاخرة، مطبوع على القماش، عبر عملية نفث المواد. أظهرت النتائج انخفاضًا كبيرًا بنسبة 24.8% في انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون وانخفاضًا بنسبة 49.9% في مواد المخزون عبر سلسلة التوريد عند مقارنتها بالعملية التقليدية.
قالت Sherri Monroe، المديرة التنفيذية لـ AMGTA، "يسعدنا إصدار المجموعة الثالثة من الأبحاث في سلسلة من الأوراق البحثية المستقلة المصممة للكشف عن الفوائد البيئية لاعتماد تقنية التصنيع بالإضافة. وأضافت "نحن ملتزمون بتطوير البحث والنشر المطلوبين لفهم القيمة المستدامة لتقنيات التصنيع بالإضافة بشكل أفضل كجزء من دورة التصنيع لحالات الأعمال الواسعة". "هذه الدراسة التعاونية مع Stratasys وDyloan Bond Factory، لتقييم تأثير عملية الطباعة على المنسوجات، هي أول مشروع بحثي يشمل البوليمر. إنه يقدم بيانات مهمة تدعم قيمة التصنيع بالإضافة للتأثير على واحدة من أكثر الصناعات تسببًا في التلوث تاريخيًا في العالم".
تشمل النقاط الرئيسية من الدراسة ما يلي:
الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة: أظهرت عملية إنتاج الطباعة على المنسوجات بتقنية التصنيع بالإضافة انخفاضًا بنسبة 24.8% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بالعمليات التقليدية. تقليل استخدام المواد: أظهرت الطباعة على المنسوجات بتقنية التصنيع بالإضافة انخفاضًا بنسبة 49.9% في مواد المخزون عبر سلسلة التوريد، مما أدى أيضًا إلى تقليل وتبسيط احتياجات النقل ذات الصلة، وتقليل بنسبة 50.0% في مواد مكون الشعار المطبوع ثلاثي الأبعاد الناتج. الحد من استخدام المياه: أظهرت عملية التصنيع بالإضافة توفير أكثر من 300000 لتر من المياه عبر مكونات الشعار البالغ عددها 16000. انخفاض استهلاك الطاقة: خفضت عملية التصنيع بالإضافة استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 64%. انخفاض في تبعيات سلسلة التوريد: أدى التحول إلى التصنيع بالإضافة إلى تقليل تبعيات سلسلة التوريد من 4 تقنيات إلى 1: مع سير عمل إضافي واحد ويتم التخلص من تأثيرات النقل واللوجستيات في ثلاث عمليات.
حللت الدراسة التي استمرت 14 شهرًا من بداية التصنيع وحتى المنتج النهائي لمكون رسومي ثلاثي الأبعاد ملصقًا بكعب حذاء رياضي فاخر. أجرت AMGTA الدراسة في عام 2022 لفهم الفوائد البيئية المحتملة للتصميم والتصنيع بالإضافة بشكل أفضل في صناعة قد لا تكون على رأس أولويات التفكير عند التفكير في ممارسات التصنيع بالإضافة في عالم الموضة. قارنت الدراسة تصنيع المكون ثلاثي الأبعاد من خلال الطرق التقليدية وتقنية التصنيع بالإضافة، واقتصرت في نطاقها على هذا المكون الواحد وليس الحذاء بأكمله. قيمت الدراسة كلتا العمليتين لإنتاج 16000 مكون شعار لـ 8000 زوج من الأحذية وتمت مراجعتها من قبل مركز ACAM Aachen وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لتصنيع المواد المضافة.
تشمل العملية التقليدية متعددة الخطوات الطباعة النافثة للحبر ثنائية الأبعاد واللحام الحراري للأجزاء المقولبة بالحقن بمواد البولي يوريثين الصفائحية. تضمنت عملية الإضافة المبسطة نفث المواد باستخدام راتنجات سائلة قابلة للمعالجة ضوئيًا بخطوات أقل بكثير. تم توثيق كفاءات بيئية وتشغيلية إضافية تتعلق بتقليل تبعيات سلسلة التوريد وتقليل الخطوات في عملية الإنتاج.
يمكن العثور على النقاط البارزة من الدراسة على موقع AMGTA. يمكن العثور على معلومات إضافية حول هذه الدراسة وغيرها من الدراسات التي أجرتها AMGTA على موقع AMGTA، .
حول AMGTA
تم إطلاق AMGTA في عام 2019 لفهم الفوائد البيئية للتصنيع بالإضافة وتعزيزها بشكل أفضل في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي. يمثل أعضاء AMGTA كامل نطاق التصنيع - من التصميم والمواد الخام إلى المنتجات النهائية والمستخدمين - الذين يركزون على ابتكار منتجات أفضل وأكثر استدامة ومفيدة ماليًا من خلال أفضل ممارسات التصنيع بالإضافة. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع Sherri Monroe أو زيارة .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
MENAFN01112023004146001356ID1107353621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.