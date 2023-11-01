بدء العد التنازلي لانطلاق المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي 2023 في أبوظبي

MENAFN - AETOSWire) يتزايد الترقب لانطلاقة المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي 2023 تحت شعار "تحفيز التفكير المستدام". هذا الحدث الرائد، والذي يعد غير مسبوق خارج الولايات المتحدة الأمريكية، يحظى بدعم قوي من الشركاء والرعاة العالميين، مما يبرز جدول أعماله الحافل في مجال التدقيق الداخلي. ويقام برعاية ديوان المحاسبة وباستضافة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات (UAE IAA)، ويعد محوراً للابتكار وراسماً للمستقبل في ممارسات التدقيق الداخلي في جميع أنحاء العالم.

يفتخر المؤتمر بشراكته القوية مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي كشريك داعم. وتحظى الشراكات الاستراتيجية للمؤتمر بوزن خاص، وتشمل: بيئة، شركة اي واي، كي.بي.إم.جي لوار جلف، بروتيفيتي الشرق الأوسط، بي.دبليو.سي الشرق الأوسط، الاتحاد للطيران (الناقل الرسمي)، وأبوظبي للإعلام (الشريك الإعلامي). وقد حظي المؤتمر أيضًا بدعم كبير من الإتحاد العربي لجمعيات المدققين الداخليين ومقرها المملكة العربية السعودية.

قال عبد القادر علي، رئيس جمعية مدققي الحسابات الداخلية بالإمارات: "نحن لا نستضيف مؤتمراً فحسب، بل نصنع مستقبل التدقيق الداخلي، التضامن من شركائنا ورعاتنا يؤكد أهمية الحدث. ومن المشجع رؤية هذا الدعم القوي ونحن نقترب من موعد المؤتمر."

"يسعدنا الإعلان عن رعايتنا لمؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي، ونؤكد حرص الجهاز على المشاركة في تعزيز المعرفة والتعاون والابتكار لتشكيل مستقبل مهنة التدقيق، حيث يمثل هذا المؤتمر منصة مهمة لقادة الصناعة للالتقاء وتبادل الأفكار حول أحدث الاتجاهات في الحلول الرقمية وممارسات الاستدامة وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال." - عبد الرحمن الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية (FAA) .

"أبوظبي، في قلب الحوار العالمي وتفتح ذراعيها للابتكار. يعزز مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي مكانة مدينتنا كمركز لتبادل الأفكار الفكرية والتنوير الثقافي"، صرح بها الرئيس التنفيذي لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، معكساً دور الإمارة المحوري في استضافة هذا الحدث الهام.

قال أندرو فيشر، المدير العام للتدقيق والمخاطر، الاتحاد للطيران : "نحن فخورون بجلب مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي إلى أبوظبي هذا العام، واستضافة النسخة الأولى منه والتي تعقد خارج الولايات المتحدة. أبوظبي هي موقع رائع للمؤتمرات العالمية المستوى ونتمنى لجميع المندوبين زيارة ممتعة. ونؤكد دعمنا لهذا المؤتمر العالمي وهو من الأهمية والقيمة التي نوليها في الحوكمة الفعالة، والاجتماع مع نظرائنا من جميع أنحاء العالم حول هذا الموضوع الأساسي أمر لا يقدر بثمن."

تشمل رعاة مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي جهاز الرقابة المالية في دبي كراعي ماسي، وولترز كلوير كراعي بلاتيني، و بينكس كراعي فضي، والعارضين جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال و يو.أتش.واي جيمس .