بوبا إيجيبت تتوسع في خدماتها للرعاية الصحية لتلبية احتياجات العملاء والأفراد

(BUSINESS WIRE )-أعلنت شركة بوبا جلوبال، وهي شركة من الشركات الرائدة في مجال التأمين الطبي الدولي الخاص، عن تقديم شركة بوبا إيجيبت للتأمين منتجات جديدة، وهو ما يمثل خطوة مهمة في التزامها بتقديم حلول رعاية صحية عالية المستوى للسوق المصري.

وتتزامن هذه الخطوة، والتي جاءت في نفس الوقت، مع التحول الملحوظ في الأولويات لدى الأفراد نحو الرعاية الصحية الوقائية. وفقًا للبحث الخاص بشركة بوبا جلوبال" 2022 Executive Wellbeing Index"1، فأن 77% من المشاركين في البحث من مصر يفكرون في شراء تأمين طبي خاص إضافي لأنفسهم أو لأسرهم.

ولتلبية هذه المطالب، وفرت شركة بوبا إيجيبت للتأمين مجموعة متميزة جديدة من المنتجات الصحية التي تقدم تغطية طبية شاملة على المستوى العالم، بحيث لا يقتصر علاج العملاء وعائلاتهم في مصر فقط، بل يتمتعون ايضاً بحرية الوصول إلى كبار المتخصصين على مستوى العالم وموفري الخدمات الطبية في الداخل والخارج.

وقال محمد بزي، العضو المنتدب لشركة بوبا إيجيبت للتأمين : ​​"لقد تم تصميم خطط الرعاية الصحية الجديدة، المتاحة الآن في مصر، بعناية شديدة بغرض تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتطورة للأفراد والعائلات في مصر، وتوفير نهج شامل لحماية صحة عملائنا. وتدل هذه الخطط على التركيز الإستراتيجي المتجدد في المنطقة، وتؤكد التزامنا بتطوير الرعاية الصحية وتعزيز نتائج صحية أفضل لعملائنا الكرام. "

ويتماشى هذا التوسع مع إستراتيجية بوبا جلوبال طويلة المدى للنمو وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق التأمين الطبي الدولي الخاص (IPMI).

خدمة استثنائية على كل المستويات

تتنوع مجموعة المنتجات المتاحة في مصر بين خمس خطط، تم تصميمها لتناسب الاحتياجات المتنوعة بدءًا من Major Medical، وهي الخطة ذات التكلفة المعقولة والتي توفر تغطية تأمينية لجميع الأمراض والحالات الخطيرة، وحتى خطة Ultimate، والتي توفر أعلى مستوى من التغطية في جميع أنحاء العالم والمصممة لرواد الأعمال كثيري السفر وعائلاتهم.

توفر Ultimate Plan إدارة صحية شخصية وشاملة للعملاء بدون حدود سنوية للتغطية، ، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة من خدمات الرعاية الصحية البدنية والعقلية والوقائية. كما توفر الخطة مساعدة مخصصة من خلال مدير خدمات رعاية مختص "Concierge Manager"، بالإضافة إلى إمكانية وصول العملاء، من راحة منازلهم، إلى شبكة عالمية من الأطباء. وكماتشمل الخطة تغطية خاصة للحمل والولادة وعلاج الأسنان، والتركيز على الصحة بأسلوب أكثر شمولاً ليتضمن العلاج الطبيعي وتقويم العظام والصحة العقلية.

يكمن جوهر نهج بوبا جلوبال في تفانيها في تقديم خدمة استثنائية لعملائها. وتوفر بوبا إيجيبت للتأمين منتجات جديدة متميزة من الخطط الصحية العالمية، والتي تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات، بما في ذلك:



العيادات الخارجية والإقامة الداخلية بالمستشفى الفحوصات الوقائية

تغطية حالات الصحة العقلية

الإخلاء الطبي

علاج الأمراض الخطيرة

تغطية للحالات الوراثية والمزمنة

زراعة الأعضاء وإعادة التأهيل

الوصول إلى مدير حالة سريرية متخصص

- النهاية -

مزيد من المعلومات حول خطط تأمين بوبا إيجيبت متاحة عبر الإنترنت - ولأي استفسارات للعملاء، يُرجى الاتصال على الرقم: 16816

مؤشر بوبا جلوبال " 2022 Executive Wellbeing Index" - تم إجراء البحث بواسطة Censuswide في الفترة ما بين 3 أغسطس و7 سبتمبر 2022 على 2439 من الأفراد ذو القدرة المادية العالية في ثماني دول ومناطق، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والإمارات العربية المتحدة ومصر والصين وهونج كونج وسنغافورة.

نبذة عن شركة بوبا جلوبال وشركة بوبا إيجيبت للتأمين

تهدف بوبا إلى مساعدة الناس على العيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة في عالم أفضل.

بوبا جلوبال هي جزء من شركة بوبا والتي تقدم من خلالها التأمين الصحي المتميز. تأسست الشركة عام 1971، وتوفر للأفراد والشركات الصغيرة والكبيرة تغطية عالمية من خلال منتجاتها خدماتها حتى يتمكنوا من الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها وقتما يحتاجون إليها، سواء في الوطن أو عند الدراسة أو العيش أو السفر أو العمل في الخارج.

بوبا إيجيبت للتأمين ش.م.م هي شركة تأسست في مصر خاضعة للتنظيم وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ويقع مقرها الرئيسي ومحلها القانوني في القاهرة.

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