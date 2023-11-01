بوبا إيجيبت تتوسع في خدماتها للرعاية الصحية لتلبية احتياجات العملاء والأفراد

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-أعلنت شركة بوبا جلوبال، وهي شركة من الشركات الرائدة في مجال التأمين الطبي الدولي الخاص، عن تقديم شركة بوبا إيجيبت للتأمين منتجات جديدة، وهو ما يمثل خطوة مهمة في التزامها بتقديم حلول رعاية صحية عالية المستوى للسوق المصري.
وتتزامن هذه الخطوة، والتي جاءت في نفس الوقت، مع التحول الملحوظ في الأولويات لدى الأفراد نحو الرعاية الصحية الوقائية. وفقًا للبحث الخاص بشركة بوبا جلوبال" 2022 Executive Wellbeing Index"1، فأن 77% من المشاركين في البحث من مصر يفكرون في شراء تأمين طبي خاص إضافي لأنفسهم أو لأسرهم.
ولتلبية هذه المطالب، وفرت شركة بوبا إيجيبت للتأمين مجموعة متميزة جديدة من المنتجات الصحية التي تقدم تغطية طبية شاملة على المستوى العالم، بحيث لا يقتصر علاج العملاء وعائلاتهم في مصر فقط، بل يتمتعون ايضاً بحرية الوصول إلى كبار المتخصصين على مستوى العالم وموفري الخدمات الطبية في الداخل والخارج.
وقال محمد بزي، العضو المنتدب لشركة بوبا إيجيبت للتأمين : "لقد تم تصميم خطط الرعاية الصحية الجديدة، المتاحة الآن في مصر، بعناية شديدة بغرض تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتطورة للأفراد والعائلات في مصر، وتوفير نهج شامل لحماية صحة عملائنا. وتدل هذه الخطط على التركيز الإستراتيجي المتجدد في المنطقة، وتؤكد التزامنا بتطوير الرعاية الصحية وتعزيز نتائج صحية أفضل لعملائنا الكرام. "
ويتماشى هذا التوسع مع إستراتيجية بوبا جلوبال طويلة المدى للنمو وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق التأمين الطبي الدولي الخاص (IPMI).
خدمة استثنائية على كل المستويات
تتنوع مجموعة المنتجات المتاحة في مصر بين خمس خطط، تم تصميمها لتناسب الاحتياجات المتنوعة بدءًا من Major Medical، وهي الخطة ذات التكلفة المعقولة والتي توفر تغطية تأمينية لجميع الأمراض والحالات الخطيرة، وحتى خطة Ultimate، والتي توفر أعلى مستوى من التغطية في جميع أنحاء العالم والمصممة لرواد الأعمال كثيري السفر وعائلاتهم.
توفر Ultimate Plan إدارة صحية شخصية وشاملة للعملاء بدون حدود سنوية للتغطية، ، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة من خدمات الرعاية الصحية البدنية والعقلية والوقائية. كما توفر الخطة مساعدة مخصصة من خلال مدير خدمات رعاية مختص "Concierge Manager"، بالإضافة إلى إمكانية وصول العملاء، من راحة منازلهم، إلى شبكة عالمية من الأطباء. وكماتشمل الخطة تغطية خاصة للحمل والولادة وعلاج الأسنان، والتركيز على الصحة بأسلوب أكثر شمولاً ليتضمن العلاج الطبيعي وتقويم العظام والصحة العقلية.
يكمن جوهر نهج بوبا جلوبال في تفانيها في تقديم خدمة استثنائية لعملائها. وتوفر بوبا إيجيبت للتأمين منتجات جديدة متميزة من الخطط الصحية العالمية، والتي تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات، بما في ذلك:
العيادات الخارجية والإقامة الداخلية بالمستشفى الفحوصات الوقائية
تغطية حالات الصحة العقلية
تغطية للحالات الوراثية والمزمنة
زراعة الأعضاء وإعادة التأهيل
الوصول إلى مدير حالة سريرية متخصص
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مزيد من المعلومات حول خطط تأمين بوبا إيجيبت متاحة عبر الإنترنت - ولأي استفسارات للعملاء، يُرجى الاتصال على الرقم: 16816
مؤشر بوبا جلوبال " 2022 Executive Wellbeing Index" - تم إجراء البحث بواسطة Censuswide في الفترة ما بين 3 أغسطس و7 سبتمبر 2022 على 2439 من الأفراد ذو القدرة المادية العالية في ثماني دول ومناطق، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والإمارات العربية المتحدة ومصر والصين وهونج كونج وسنغافورة.
نبذة عن شركة بوبا جلوبال وشركة بوبا إيجيبت للتأمين
تهدف بوبا إلى مساعدة الناس على العيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة في عالم أفضل.
بوبا جلوبال هي جزء من شركة بوبا والتي تقدم من خلالها التأمين الصحي المتميز. تأسست الشركة عام 1971، وتوفر للأفراد والشركات الصغيرة والكبيرة تغطية عالمية من خلال منتجاتها خدماتها حتى يتمكنوا من الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها وقتما يحتاجون إليها، سواء في الوطن أو عند الدراسة أو العيش أو السفر أو العمل في الخارج.
بوبا إيجيبت للتأمين ش.م.م هي شركة تأسست في مصر خاضعة للتنظيم وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ويقع مقرها الرئيسي ومحلها القانوني في القاهرة.
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