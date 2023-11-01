بيت عنكبوت بأذن فتاة

(MENAFN
- Al Watan) عثر طبيب على عنكبوت ((يبني بيتًا)) داخل أذن فتاة، حيث كانت تشتكي من ضجيج في أذنها.
وذكرت مجلة علمية أن المرأة لم تستطع تحمل أصوات الحفيف والنقر المستمرة التي ظلت تسمعها داخل أذنها اليسرى، لدرجة أنها شعرت وكأنها تأتي من داخل عظامها. وذهبت المرأة إلى عيادة الأذن والأنف والحنجرة، حيث اكتشف الأطباء عنكبوتًا خرزيّ العينين يتسلل داخل أذنها اليسرى. وأوضح ديفيد كاسل، طبيب الأنف والأذن والحنجرة والجيوب الأنفية والحساسية في جنوب فلوريدا: ((هناك طبقة رقيقة وحساسة للغاية من الجلد تبطن قناة الأذن تسمى القناة السمعية الخارجية))، بحسب مجلة ((ساينس أليرت)) العلمية. وقال كاسل: ((القناة مبطنة بشعيرات صغيرة وغدد عرقية، ولذلك ((بسبب حساسيتها، من الواضح أنك ستشعر بإحساس الزحف، وهو إحساس بالدغدغة لا يطاق تقريبًا)).
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