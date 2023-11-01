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بيت عنكبوت بأذن فتاة

11/1/2023 2:18:28 PM
(MENAFN- Al Watan) عثر طبيب على عنكبوت ((يبني بيتًا)) داخل أذن فتاة، حيث كانت تشتكي من ضجيج في أذنها.
وذكرت مجلة علمية أن المرأة لم تستطع تحمل أصوات الحفيف والنقر المستمرة التي ظلت تسمعها داخل أذنها اليسرى، لدرجة أنها شعرت وكأنها تأتي من داخل عظامها. وذهبت المرأة إلى عيادة الأذن والأنف والحنجرة، حيث اكتشف الأطباء عنكبوتًا خرزيّ العينين يتسلل داخل أذنها اليسرى. وأوضح ديفيد كاسل، طبيب الأنف والأذن والحنجرة والجيوب الأنفية والحساسية في جنوب فلوريدا: ((هناك طبقة رقيقة وحساسة للغاية من الجلد تبطن قناة الأذن تسمى القناة السمعية الخارجية))، بحسب مجلة ((ساينس أليرت)) العلمية. وقال كاسل: ((القناة مبطنة بشعيرات صغيرة وغدد عرقية، ولذلك ((بسبب حساسيتها، من الواضح أنك ستشعر بإحساس الزحف، وهو إحساس بالدغدغة لا يطاق تقريبًا)).

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