Wednesday, 01 November 2023 10:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الغازي يصدر رواية الغرباء تحت عنوان الباص

11/1/2023 2:18:28 PM
(MENAFN- Al Watan) عن دار ذات السلاسل الكويتية صدرت رواية (الباص) للروائي المصري صالح الغازي، وذلك في 272 صفحة، وهي تتناول حياة الغرباء الذين يستخدمون الباص وسيلة لتنقلاتهم في حياتهم اليومية في المغترب.
لم يجد بطل الرواية من يساعده في التعرف على المكان الجديد الذي جاء للعمل فيه، فراح يكتشف بنفسه كثيرا من الحكايات وراء كل مكان ووراء كل شخص، لتأخذنا الرواية إلى عالم مليء بتفاصيل إنسانية ومشاعر الحنين إلى الوطن.
تتنقل الرواية بين الكويت والقاهرة والمحلة الكبرى، وعدد من المدن الأخرى.
تقدم الرواية قصصا عن مجتمع الغرباء من الفلبينيين والهنود والعرب الذين وفدوا من الآفاق وبقيت قلوبهم وأحلامهم في موطنهم.
تفهم الآخر
يشدد الغازي على أن روايته تركز على تفهم الآخر وتحرض على التعاطف والحس الإنساني وتقدير المشاعر وعدم تجاهلها وإضفاء الود أثناء التعامل مع المغترب أو الغريب، وصراعاته النفسية أو العملية.
وعلى غلاف روايته كتب الغازي ((مشاوير ناس وحكايات، تذاكر حنين ومحطات)).
وعلى الغلاف الخلفي لها كتب ((رواية الباص عن مشاوير الناس وعن حكايات عبروا بها الزمن والمسافات.
الباص من محطة لأخرى يحمل كثيرا من المشاعر والآمال، قلوب تتمنى الطمأنينة وتتوق للتواصل، تركوا أوطانا وبيوتا وشوارع، سيجمعهم ويسكنهم الحنين ومحاولة التخفف من ثقل اللحظة والقبض على أجمل ما في اللحظة الراهنة لنقلها للمستقبل)).
يذكر أن الغازي عضو اتحاد كتاب مصر، عضو أتيليه القاهرة للكتاب والفنانين، عضو مجلس أمناء جائزة الناشر العربي.
وقد صدرت عدة دواوين شعرية عامة وهي ((نازل طالع زي عصاية كمنجة))، 1997، ((الروح الطيبة)) 2008، ((المتوحش اللي جوايا)) 2019، كما صدر له ((تلبس الجينز)) 2009، و((الرقة للبنات فقط)) 2012 وهما مجموعتان قصصيتان، كما صدر له ((سلموا عليا وكأني بعيد)) 2011، و((شايف مش خايف)) 2017 شعر، إضافة إلى قصص محنة التوق وهي دراسة في القصة القصيرة السعودية صدرت عام 2013.

MENAFN01112023000089011017ID1107353554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث