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الثويني يصدر ما تبقى من أوراق غجرية

11/1/2023 2:18:28 PM
(MENAFN- Al Watan) عن مؤسسة أبجد للترجمة والنشر والتوزيع في العراق صدرت رواية ((ما تبقى من أوراق غجرية)) للروائي والمترجم العراقي عمار الثويني المقيم في الإمارات.
والرواية هي الخامسة للثويني، إضافة إلى إصداره مجموعة قصصية بعنوان ((صادق السنجاري ومرتفعات وذرينج)) وترجمته لعدد من الأعمال الأدبية والفلسفية والتاريخية.
وتقع الرواية في 301 صفحة، وتتناول عبر سيرة الشخصية الرئيسة ((مصطفى)) العائد إلى الوطن بعد تجربة اغتراب لأكثر من عقدين في كندا عددًا من الثيمات المهمة من بينها المتاجرة بالأعضاء البشرية والصعوبات التي يواجهها الأطباء بسبب الوضع الراهن.
محنة الغجر
تعرض الرواية كذلك محنة الغجر بعد تغيير النظام من خلال شخصية زوجة الفلاح الذي يشرف على إدارة مزرعة مصطفى التي يستقر فيها عند عودته.
وتغطي الرواية مجموعة من المواضيع الاجتماعية الحساسة والحيوية بأسلوب سردي مشوق يطرح عددا من الأسئلة الوجودية مثل القلق، والحب، والحياة والموت، والواقع السياسي، وكذلك المستقبل الضبابي.
تعتمد الرواية على عدد من التقنيات مثل تعدد الرواة والاستباق والاسترجاع والمونولوجات واللغة الأدبية العالية، وتمتاز بالترابط والمتانة.
يذكر أن الثويني أصدر أربع روايات: ((في ذلك الكهف المنزوي)) و((القديسة بغداد))، و((مشحوف العم ثيسجر))، و((الغول البهي))، كما ترجم عددا من الأعمال الأدبية والفلسفية من بينها ثلاثة أعمال للكاتب البريطاني كولن ولسون.

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