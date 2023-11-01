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جولدمان ساكس يتوقع وصول خام برنت لـ 100 دولار للبرميل

11/1/2023 2:18:28 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المحللون في بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستوى لا يتجاوز 105 دولار للبرميل في منتصف عام 2024.
وفي هذا الشأن، قال خبراء المصرف الاستثماري بأنه من المُرجح أن يصل سعر خام برنت إلى مستوى 100 دولار للبرميل، بحيث يتراوح بين 80 و105 دولار لأنه يعتبر الحد الأعلى للنطاق السعري الأمثل لمنظمة البلدان المصدرة لخام النفط أوبك.
وذكر البنك الأمريكي بأنه من المتوقع أن يصبح سوق النفط ضيق للغاية في المستقبل البعيد، كما سيعاني من بعض النقص في التدفقات النفطية، بالتزامن مع الصراعات والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
وبالإضافة إلى ذلك، قال المحللون بأن سوق النفط يشهد حاليا مزيد من التضييق بوتيرة معتدلة، ولكن لديه قدرة احتياطية كبيرة للتعامل مع صدمات نقص المعروض من النفط الخام على المدى القريب.
يذكر أن البنك الدولي قد حذر من احتمالية أن ترتفع أسعار النفط بقوة خلال الفترة المقبلة، بحسب أحدث تقرير له، وقال بأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولار للبرميل، إذا تصاعد الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، بما يهدد بتكرار صدمة أسعار النفط في السبعينيات، وذلك في حال قام كبار المنتجين بخفض الإمدادات.

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