جولدمان ساكس يتوقع وصول خام برنت لـ 100 دولار للبرميل

(MENAFN
- Al Watan) توقع المحللون في بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستوى لا يتجاوز 105 دولار للبرميل في منتصف عام 2024.
وفي هذا الشأن، قال خبراء المصرف الاستثماري بأنه من المُرجح أن يصل سعر خام برنت إلى مستوى 100 دولار للبرميل، بحيث يتراوح بين 80 و105 دولار لأنه يعتبر الحد الأعلى للنطاق السعري الأمثل لمنظمة البلدان المصدرة لخام النفط أوبك.
وذكر البنك الأمريكي بأنه من المتوقع أن يصبح سوق النفط ضيق للغاية في المستقبل البعيد، كما سيعاني من بعض النقص في التدفقات النفطية، بالتزامن مع الصراعات والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
وبالإضافة إلى ذلك، قال المحللون بأن سوق النفط يشهد حاليا مزيد من التضييق بوتيرة معتدلة، ولكن لديه قدرة احتياطية كبيرة للتعامل مع صدمات نقص المعروض من النفط الخام على المدى القريب.
يذكر أن البنك الدولي قد حذر من احتمالية أن ترتفع أسعار النفط بقوة خلال الفترة المقبلة، بحسب أحدث تقرير له، وقال بأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولار للبرميل، إذا تصاعد الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، بما يهدد بتكرار صدمة أسعار النفط في السبعينيات، وذلك في حال قام كبار المنتجين بخفض الإمدادات.
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