سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته كاسبا 124 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر كاسبا 124 نقطة عند مستوى 10814 نقطة وبتداولات تجاوزت 8 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 114 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات سال، وأنابيب، وأنابيب السعودية، ووقت اللياقة، والإنماء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والنهدي، وبدجت السعودية، وعلم، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 25.09% و7.14% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وسال، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 164.17 نقطة ليقفل عند مستوى 22185.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.
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