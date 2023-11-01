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سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته كاسبا 124 نقطة

11/1/2023 2:18:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر كاسبا 124 نقطة عند مستوى 10814 نقطة وبتداولات تجاوزت 8 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 114 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات سال، وأنابيب، وأنابيب السعودية، ووقت اللياقة، والإنماء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والنهدي، وبدجت السعودية، وعلم، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 25.09% و7.14% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وسال، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 164.17 نقطة ليقفل عند مستوى 22185.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.

MENAFN01112023000089011017ID1107353551

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