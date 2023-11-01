33% نمو سنوي في التجارة الإلكترونية

(MENAFN
- Al Watan) بلغ متوسط حجم النمو السنوي في التجارة الإلكترونية في السعودية نسبة 33%، وأكدت مستشار التجارة الإلكترونية في مجلس التجارة الإلكترونية مرام الجشي، خلال جولة التجارة الإلكترونية بمحطتها السادة بغرفة الأحساء أن السوق التقديري للتجارة الإلكترونية للعام الميلادي السابق بلغ 184 مليار ريال، وأن السوق يشهد تطورا نوعيا، وينتظره ضخ المزيد من الاستثمارات، وزيادة المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية التقنية بين عامين متتاليين بنسبة 75%، وإجمالي المتاجر الموثق في sbc أكثر من 30 ألف متجر، ونسبة انتشار الإنترنت 98.6%، وعدد المتسوقين بانتظام عبر الإنترنت 49%، مؤكدة تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الإلكترونية في المملكة. قطاعات التجارة الإلكترونية
وأكدت الجشي، أن المملكة، توفر فرصًا متعددة لمستثمري التجارة الإلكترونية عبر القطاعات الفرعية المتعددة ذات الصلة، في 12 مجالًا، هي: الأمن السيبراني، والخدمات اللوجستية، وخدمات التغليف والتخزين والنقل، وتجارة العقار الرقمية، والتقنيات المالية، وخدمات الترفيه، بالإضافة لتجارة التجزئة الرقمية، والتقنيات الصحية، والسفر والسياحة، وتقنيات التأمين، والتقنيات التعليمية، والخدمات السحابية. توسع التجارة الالكترونية
وأكد ركن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ((منشآت)) في جولة ((التجارة الإلكترونية))، أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، يشهد توسعًا سريعًا محققًا نموًا قويًا متواصلًا من شأنه دعم التقدم في مستهدفات رؤية المملكة 2030، محققًا الأرقام التالية ما بين 2021 وحتى 2025، وذلك من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 40% إلى 60% من إجمالي الناتج، و12.6 مليار ريال القيمة المقدرة لحجم إنفاق الشركات على تقنية المعلومات والخدمات والعمليات الرقمية بحلول 2025، و إضافة 94 مليار ريال القيمة المقدرة لقطاع التجارة الرقمية السعودية من إيرادات السلع المادية بحلول 2025.
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