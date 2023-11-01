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33% نمو سنوي في التجارة الإلكترونية

11/1/2023 2:18:28 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ متوسط حجم النمو السنوي في التجارة الإلكترونية في السعودية نسبة 33%، وأكدت مستشار التجارة الإلكترونية في مجلس التجارة الإلكترونية مرام الجشي، خلال جولة التجارة الإلكترونية بمحطتها السادة بغرفة الأحساء أن السوق التقديري للتجارة الإلكترونية للعام الميلادي السابق بلغ 184 مليار ريال، وأن السوق يشهد تطورا نوعيا، وينتظره ضخ المزيد من الاستثمارات، وزيادة المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية التقنية بين عامين متتاليين بنسبة 75%، وإجمالي المتاجر الموثق في sbc أكثر من 30 ألف متجر، ونسبة انتشار الإنترنت 98.6%، وعدد المتسوقين بانتظام عبر الإنترنت 49%، مؤكدة تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الإلكترونية في المملكة.
قطاعات التجارة الإلكترونية
وأكدت الجشي، أن المملكة، توفر فرصًا متعددة لمستثمري التجارة الإلكترونية عبر القطاعات الفرعية المتعددة ذات الصلة، في 12 مجالًا، هي: الأمن السيبراني، والخدمات اللوجستية، وخدمات التغليف والتخزين والنقل، وتجارة العقار الرقمية، والتقنيات المالية، وخدمات الترفيه، بالإضافة لتجارة التجزئة الرقمية، والتقنيات الصحية، والسفر والسياحة، وتقنيات التأمين، والتقنيات التعليمية، والخدمات السحابية.
توسع التجارة الالكترونية
وأكد ركن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ((منشآت)) في جولة ((التجارة الإلكترونية))، أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، يشهد توسعًا سريعًا محققًا نموًا قويًا متواصلًا من شأنه دعم التقدم في مستهدفات رؤية المملكة 2030، محققًا الأرقام التالية ما بين 2021 وحتى 2025، وذلك من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 40% إلى 60% من إجمالي الناتج، و12.6 مليار ريال القيمة المقدرة لحجم إنفاق الشركات على تقنية المعلومات والخدمات والعمليات الرقمية بحلول 2025، و إضافة 94 مليار ريال القيمة المقدرة لقطاع التجارة الرقمية السعودية من إيرادات السلع المادية بحلول 2025.

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