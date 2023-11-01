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تحديد موعد الدوام الشتوي في مدارس ينبع

11/1/2023 2:18:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تبدأ مدارس محافظة ينبع يوم الأحد المقبل، بتطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها (بنين - بنات).
وأوضحت إدارة التعليم بمحافظة ينبع أن الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب سيكون الساعة في الساعة 7:30 ، وتبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:45، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي للطالبات في الساعة 7:15 وتبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:30.

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