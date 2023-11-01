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وزير الرياضة عضوا بتأسيسي WADA

11/1/2023 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) فاز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمقعد في المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، بغالبية الأصوات عن قارة آسيا، ولمدة عامين، خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، بحسب القرار الصادر من الوكالة. ويعد المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، أعلى سلطة تشريعية في الوكالة، حيث تضم عضوية المجلس ممثلين عن الجهات الحكومية في الدول الأعضاء، وعددهم (21) عضوًا، منهم نحو (12) وزيرًا للرياضة، إضافة إلى (21) عضوًا يمثلون الحركات الأولمبية في الدول الأعضاء، من رؤساء اتحادات وأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية.

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