وزير الرياضة عضوا بتأسيسي WADA

(MENAFN
- Al Watan) فاز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمقعد في المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، بغالبية الأصوات عن قارة آسيا، ولمدة عامين، خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، بحسب القرار الصادر من الوكالة. ويعد المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، أعلى سلطة تشريعية في الوكالة، حيث تضم عضوية المجلس ممثلين عن الجهات الحكومية في الدول الأعضاء، وعددهم (21) عضوًا، منهم نحو (12) وزيرًا للرياضة، إضافة إلى (21) عضوًا يمثلون الحركات الأولمبية في الدول الأعضاء، من رؤساء اتحادات وأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية.
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