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أخضر الأثقال بطلا للعرب

11/1/2023 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) توج المنتخب السعودي لرفع الأثقال للناشئين بلقب البطولة العربية التي اختتمت منافساتها في القاهرة، بمشاركة أكثر من 230 رباعاً ورباعة يمثلون 12 دولة عربية.
وحقق أخضر رفع الأثقال للشباب والكبار المركز الثاني للبطولة، فيما حصل أخضر الأثقال للسيدات بجميع فئات الأعمار المختلفة على المركز الثالث.
وحصد رباعو ورباعات أخضر الأثقال 106 ميداليات بواقع 24 ميدالية ذهبية و45 ميدالية فضية و37 ميدالية برونزية، وجاءت نتائج البطولة على النحو الآتي:

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