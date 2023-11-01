أخضر الأثقال بطلا للعرب

(MENAFN
- Al Watan) توج المنتخب السعودي لرفع الأثقال للناشئين بلقب البطولة العربية التي اختتمت منافساتها في القاهرة، بمشاركة أكثر من 230 رباعاً ورباعة يمثلون 12 دولة عربية.
وحقق أخضر رفع الأثقال للشباب والكبار المركز الثاني للبطولة، فيما حصل أخضر الأثقال للسيدات بجميع فئات الأعمار المختلفة على المركز الثالث.
وحصد رباعو ورباعات أخضر الأثقال 106 ميداليات بواقع 24 ميدالية ذهبية و45 ميدالية فضية و37 ميدالية برونزية، وجاءت نتائج البطولة على النحو الآتي:
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