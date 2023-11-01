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مصر تستقبل 80 مصابا من غزة عبر معبر رفح

11/1/2023 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، على الهواء مباشرة مرور سيارات إسعاف من مصر لغزة لنقل عدد من الجرحي الفلسطينيين، وذلك عبر معبر رفح البري.
وقال وائل أبو محسن مدير الإعلام بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن مصر سوف تستقبل اليوم الأربعاء نحو 81 من الحالات الحرجة من الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي، لاستكمال تلقي علاجهم في المستشفيات المصرية.
وأضاف أبو محسن أن الجميع يعلم الكارثة التي تعاني منها مستشفيات قطاع غزة ومع خروج عدد كبير من المستشفيات عن العمل بسبب نفاذ الوقود والأعداد مرشحة للزيادة فالآن لدينا نحو 20 ألف جريح.
كما أشار إلى أن هناك أكثر من 83 شاحنة تمكنت من الدخول لقطاع غزة من المعبر محملة بالمساعدات الطبية والغذائية ومياه الشرب وهي بارقة أمل أن تزيد معدلات دخول الشاحنات الأيام المقبلة لسكان القطاع، مردفا: "نتمنى أن يصل عدد الشاحنات لأكبر عدد ممكن من الشاحنات المكدسة في معبر رفح من الجهة المصرية".

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