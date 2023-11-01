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ارتفاع شهداء غزة إلى 8796 قتيلا

11/1/2023 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى 8796 شهيدا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا.
واستهدفت غارات إسرائيلية متتالية أمس الثلاثاء، "مربع التلولي" و"شارع الهوجا" في مخيم جباليا، وشن الطيران الحربي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الغارات تجاوزت 400 قتيل وجريح، وأن العديد من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض، حيث تم تدمير أكثر من 20 منزلا.
وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف شهيد، و21 ألف جريح فلسطيني.

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