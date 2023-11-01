مقتل 13 جنديا من جيش الاحتلال في الهجوم البري على غزة

(MENAFN
- Al Watan) أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن الجيش أبلغ عائلات 326 جنديا بمقتلهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 13 جنديا بعد أقل من 24 ساعة من إعلان انطلاق الهجوم البري على قطاع غزة.
وأشار البيان إلى مقتل جندي إسرائيلي جديد متأثرا بجروح أصيب بها جراء إعطاب ناقلة جند كان على متنها.
ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أسماء 9 جنود قتلوا أمس شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع على عربة مدرعة كانت تحمل جنودا من لواء غفعاتي.
ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
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