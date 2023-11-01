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مقتل 13 جنديا من جيش الاحتلال في الهجوم البري على غزة

11/1/2023 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن الجيش أبلغ عائلات 326 جنديا بمقتلهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 13 جنديا بعد أقل من 24 ساعة من إعلان انطلاق الهجوم البري على قطاع غزة.
وأشار البيان إلى مقتل جندي إسرائيلي جديد متأثرا بجروح أصيب بها جراء إعطاب ناقلة جند كان على متنها.
ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أسماء 9 جنود قتلوا أمس شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع على عربة مدرعة كانت تحمل جنودا من لواء غفعاتي.
ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

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