وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يستعرضان الشراكات الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين

(MENAFN
- Al Watan) التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان نظيره الأمريكي لويد أوستن.
وقال وزير الدفاع عبر حسابه في منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "التقيت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. استعرضنا علاقاتنا التاريخية، وأكدنا شراكتنا الاستراتيجية الدفاعية، ودور بلدينا الريادي في تحقيق السلم والأمن الدوليين. بحثنا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، ورؤية بلدينا في حفظ الأمن ودعم الاستقرار".
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