Wednesday, 01 November 2023 10:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يستعرضان الشراكات الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين

11/1/2023 2:18:26 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان نظيره الأمريكي لويد أوستن.
وقال وزير الدفاع عبر حسابه في منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "التقيت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. استعرضنا علاقاتنا التاريخية، وأكدنا شراكتنا الاستراتيجية الدفاعية، ودور بلدينا الريادي في تحقيق السلم والأمن الدوليين. بحثنا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، ورؤية بلدينا في حفظ الأمن ودعم الاستقرار".

MENAFN01112023000089011017ID1107353537

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث