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تدشين إذاعة العُلا FM

11/1/2023 2:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن الإطلاق الرسمي لإذاعة العلا FM، وذلك خلال حفل أقامته الهيئة في قاعة "مرايا" بالعُلا، بحضور عدد من المسؤولين من منظومة الإعلام السعودي، ومن الهيئة الملكية.
وتهدف الإذاعة إلى أن تكون صوتاً إعلامياً لمحافظة العُلا تقدم محتوى معرفياً وترفيهياً يدعم حضور العلا ضمن قطاع السياحة والتراث الثقافي والفني، وأن تكون منصة إعلامية متعددة تتواجد عبر مختلف المنصات، ومشاركة قصة العُلا الفريدة والتعبير عن موروثها الثقافي والحضاري العريق وإيصاله إلى العالم.
وتقدم الإذاعة محتواها عبر مختلف المنصات مع برامج تفاعلية، حيث تم تشغيل ترددات جديدة لاستقبال بث الإذاعة على تردد 89.2 في الرياض، وعلى التردد 91.6 في جدة، إضافة إلى تردد 107.2 في العُلا، وقريبا سيتمكن المستمعون من كافة أنحاء المملكة من الاستماع لأثير العُلا.
وتعكس "العُلا FM"، التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بدعم مختلف البرامج والمبادرات والجهود ضمن سياق إعلامي متطور، يواكب مرحلة التطور في منظومة الإعلام السعودي، من خلال محافظة العلا لصون موروث شمال غرب الجزيرة العربية وتسليط الضوء عليه، حيث تقدم الإذاعة في برامجها محتوى يجمع بين الماضي والحاضر، والتقاليد والابتكار، ليواكب مسيرة وادي القرى العريقة بكل تطورها.
وتختلف الإذاعة عن غيرها من الإذاعات التجارية، بمزجها بين الترفيه والمحتوى العميق الذي يروي قصة الإنسان والمكان في العُلا، كما توفر العديد من المنتجات على الساحة الصوتية من برامج إذاعية وموقع إلكتروني وبرامج البودكاست ومواقع التواصل الاجتماعي لتكون صوت العلا للعالم بالمحتوى الجذاب والمتنوع. وتسعى إذاعة العُلا FM إلى ترسيخ مكانتها بين الإذاعات الرائدة، لتضمن سهولة وصول حكايات العُلا إلى المستمعين في جميع أنحاء المملكة والعالم، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مشاركة إرث المملكة وتاريخها العريق مع العالم.

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