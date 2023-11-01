الميزانية السعودية تسجل 258.5 مليار ريال إيرادات في الربع الثالث 2023

(MENAFN
- Al Watan) سجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 258.539 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 294.311 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 35.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وبحسب البيان التمهيدي الصادر عن وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، فإن نسبة الإيرادات غير النفطية بلغت 43% بواقع 111.533 مليار ريال، فيما بلغت نسبة الإيرادات النفطية 57 % بواقع 147.006 مليار ريال.
وبلغ الدين العام خلال آخر الفترة 994.260 مليار ريال إذ بلغ الدين الداخلي 628.637 مليار، والدين الخارجي 365.623 مليار ريال.
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