Wednesday, 01 November 2023 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الميزانية السعودية تسجل 258.5 مليار ريال إيرادات في الربع الثالث 2023

11/1/2023 2:18:25 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 258.539 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 294.311 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 35.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وبحسب البيان التمهيدي الصادر عن وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، فإن نسبة الإيرادات غير النفطية بلغت 43% بواقع 111.533 مليار ريال، فيما بلغت نسبة الإيرادات النفطية 57 % بواقع 147.006 مليار ريال.
وبلغ الدين العام خلال آخر الفترة 994.260 مليار ريال إذ بلغ الدين الداخلي 628.637 مليار، والدين الخارجي 365.623 مليار ريال.

MENAFN01112023000089011017ID1107353535

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث