شيني تتكبد خسائر 20.3 مليون جنيه في الربع الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت خسائر شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، بنسبة 118.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024، لتصل 20.3 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 9.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الجاري.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 48.2 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 51.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة الخسائر إلى تقادم الآلات والمعدات واثر تصريف المخزون الراكد بالشركة منذ سنوات طبقاً لتوصيات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة.
كانت وافقت الجمعة العامة غير العادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، على استمرار الشركة مع البدء في تنفيذ خطة إصلاح للتخلص من الخسائر وتحويلها إلى الربحية.
وصدقت العمومية على إضافة نشاط تأجير مصانعها كاملة أو خطوط إنتاج (مصنع السيراميك – مصنع الصحي – مصنع البورسلين)، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول وتمهيداً لفتح باب المساهمة للقطاع الخاص.
فيما وافقت الجمعية العامة العادية، على تعلية الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع بعص الأصول خلال العام إلى الاحتياطي الرأسمالي، واعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، وقائمة الدخل المعدلة.
وتحولت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، إلى ربح 19.65 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، مقارنة بخسائر 69 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 240.4 مليون جنيه، مقابل 198.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وكانت نفت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة تستوجب الافصاح من شأنها التأثير على سعر السهم.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بخصوص وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة، نظرًا لارتفاع سعر السهم.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، بشأن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على السير في إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية.
ويتضمن الإفصاح دعوة الجمعية لتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.
كما يتضمن تعديل المادة 3 بإضافة نشاط تأجير مصانعها كاملة أو خطوط إنتاجيها إلى أغراض الشركة بما يشمل ( مصنع السراميك – مصنع الصحي – مصنع البورسلين) أو عمل عقود إدارة وتشغيل بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول وذلك طبقاً لقانون ولائحته التنفيذية.
وأرجعت الشركة التعديل إلى سياسة الدولة التي تعكس حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستثمرين تمكين قطاع الخاص وتعزيز دورة في النشاط الاقتصادي وزيادة إسهامه في الإنتاج المحلي بما يساعد في النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية.
واعتمد مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل، بمستهدف ربح 31.4 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 502 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل إيرادات بقمية 289.9 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.
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