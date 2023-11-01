شيني تتكبد خسائر 20.3 مليون جنيه في الربع الأول

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت خسائر شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، بنسبة 118.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024، لتصل 20.3 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 9.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الجاري.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 48.2 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 51.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة الخسائر إلى تقادم الآلات والمعدات واثر تصريف المخزون الراكد بالشركة منذ سنوات طبقاً لتوصيات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة.

كانت وافقت الجمعة العامة غير العادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، على استمرار الشركة مع البدء في تنفيذ خطة إصلاح للتخلص من الخسائر وتحويلها إلى الربحية.

وصدقت العمومية على إضافة نشاط تأجير مصانعها كاملة أو خطوط إنتاج (مصنع السيراميك – مصنع الصحي – مصنع البورسلين)، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول وتمهيداً لفتح باب المساهمة للقطاع الخاص.

فيما وافقت الجمعية العامة العادية، على تعلية الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع بعص الأصول خلال العام إلى الاحتياطي الرأسمالي، واعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، وقائمة الدخل المعدلة.

وتحولت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، إلى ربح 19.65 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، مقارنة بخسائر 69 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 240.4 مليون جنيه، مقابل 198.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وكانت نفت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة تستوجب الافصاح من شأنها التأثير على سعر السهم.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بخصوص وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة، نظرًا لارتفاع سعر السهم.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، بشأن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على السير في إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية.

ويتضمن الإفصاح دعوة الجمعية لتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

كما يتضمن تعديل المادة 3 بإضافة نشاط تأجير مصانعها كاملة أو خطوط إنتاجيها إلى أغراض الشركة بما يشمل ( مصنع السراميك – مصنع الصحي – مصنع البورسلين) أو عمل عقود إدارة وتشغيل بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول وذلك طبقاً لقانون ولائحته التنفيذية.

وأرجعت الشركة التعديل إلى سياسة الدولة التي تعكس حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستثمرين تمكين قطاع الخاص وتعزيز دورة في النشاط الاقتصادي وزيادة إسهامه في الإنتاج المحلي بما يساعد في النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية.

واعتمد مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل، بمستهدف ربح 31.4 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 502 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل إيرادات بقمية 289.9 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.