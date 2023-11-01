روسيا: لم نغلق الطريق أمام إمدادات الغاز إلى أوروبا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الاربعاء، ان روسيا لم تغلق الطريق الغربي لإمدادات الغاز، وهي منفتحة للمفاوضات بشأن الإمدادات إلى أوروبا، لكنها تنتظر مقترحات من المشتري.

وقال شولجينوف في منتدى سان بطرسبرج الدولي للغاز، وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية ،”نحن منفتحون على المفاوضات بشأن استئناف الإمدادات، لكن يجب أن يكون هناك عرض من المشتري”.

ووفقا له، تعد إمدادات الغاز إلى باكستان والهند من أكثر المجالات الواعدة، فضلا عن تبادل الإمدادات إلى إيران.

وأشار إلى أنه“يمكننا أيضًا إضافة إمدادات مبادلة إلى إيران وهناك أيضًا اتجاه واعد مع الهند وباكستان”.

وأضاف وزير الطاقة الروسي أن الغاز قد يصبح المصدر الرئيسي للطاقة بحلول عام 2050، وهو ما لا ينطبق على مصدر الطاقة المتجددة.

وتابع“في مواجهة حالة عدم اليقين، أعتقد أن الغاز لن يكون فقط وقودًا انتقاليًا خلال التحول إلى الحياد منخفض الكربون، ولكنه سيظل أيضًا الوقود الأساسي حوالي عام 2050 وربما نحتاج إلى التعامل مع مصادر الطاقة المتجددة بحذر”.

وفي سياق آخر، قال أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، إن خطة التعاون في مجال الغاز بين روسيا وأوزبكستان وكازاخستان تمتد على 15 عامًا، وقد يتم توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأجل في منتصف عام 2024.

وقال ميلر“لقد حددنا إطارا زمنيا مدته 15 عاما لتعاوننا مع زملائنا من كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان”. وأضاف:“لقد جرت بالفعل اجتماعات ومفاوضات وستستمر في المنتدى من أجل توقيع مذكرات تفاهم في الفترة الحالية بهدف وضع أساس تعاقدي ملزم قانوناً بحلول منتصف عام 2024 للتعاون مع كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان لمدة 15 عاماً”.

وفي الوقت نفسه، أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء كازاخستان أن كازاخستان وروسيا اتفقتا على توسيع الحركة الجوية بشكل متبادل وزيادة حركة المرور العابر بين البلدين.

وأوضح أن“هناك خطط لزيادة حركة المرور العابر عبر أراضي البلدين والتطوير المشترك للبنية التحتية للطرق وتحديث نقاط التفتيش على الحدود الكازاخستانية الروسية، كما تم بحث خطط مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في قطاعي توليد الطاقة والنفط والغاز، وبحث آفاق عدد من المشاريع الجديدة في قطاع الإسكان.

وأعرب الجانب الروسي عن اهتمامه بتطوير التفاعل في المجال الرقمي.

وبحسب نائب رئيس الوزراء الكازاخي، تعد الشركات الروسية من بين أكبر خمسة مستثمرين رئيسيين من حيث حجم الأموال المستثمرة في اقتصاد كازاخستان، وعلى مدى 17 عاما، بلغ تدفق الاستثمارات من روسيا 19 مليار دولار، وتجاوزت الاستثمارات الكازاخية في روسيا تجاوزت 5.6 مليار دولار.





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