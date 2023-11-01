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672 مليار دولار قيمة تجارة الخدمات بالصين في 9 شهور

11/1/2023 2:18:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، نمو قيمة تجارة الخدمات في الصين بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمة تجارة الخدمات 4.82 تريليون يوان (حوالي 672 مليار دولار أمريكي).

وأشارت البيانات – وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أنه من القيمة الإجمالية لتجارة الخدمات، قفزت واردات الخدمات بنسبة 22.4% على أساس سنوي إلى 2.85 تريليون يوان، بينما تراجعت صادرات الخدمات بنسبة 8.2% عن العام الماضي إلى 1.97 تريليون يوان.


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