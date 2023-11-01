672 مليار دولار قيمة تجارة الخدمات بالصين في 9 شهور

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، نمو قيمة تجارة الخدمات في الصين بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمة تجارة الخدمات 4.82 تريليون يوان (حوالي 672 مليار دولار أمريكي).
وأشارت البيانات – وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أنه من القيمة الإجمالية لتجارة الخدمات، قفزت واردات الخدمات بنسبة 22.4% على أساس سنوي إلى 2.85 تريليون يوان، بينما تراجعت صادرات الخدمات بنسبة 8.2% عن العام الماضي إلى 1.97 تريليون يوان.
أ ش أ
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