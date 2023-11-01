انخفاض أسعار الذهب في التعاملات بين البنوك الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت الأسعار المعيارية لمعاملات الذهب الفورية بين البنوك في الصين، اليوم الأربعاء، وفقاً لنظام تداول النقد الأجنبي الصيني.
ووصل السعر المعياري للذهب النقي بنسبة 99.95% أو أعلى إلى 477.4 يوان (حوالي 66.51 دولار أمريكي) للجرام، بانخفاض 0.54 يوان عن يوم التداول السابق، بينما انخفض سعر الذهب النقي بنسبة 99.99% أو أعلى بواقع 0.04 يوان ليصل إلى 476.86 يوان للجرام، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
ويُسمح لأسعار المعاملات الفورية في سوق الاستعلام عن الأسعار بين البنوك بالارتفاع أو الانخفاض في حدود 15% عن الأسعار المعيارية في كل يوم تداول.
وتم إدخال أعمال الاستعلام عن أسعار الذهب بين البنوك في عام 2012 لتعزيز سيولة السوق وإثراء أنماط التداول.
أ ش أ
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