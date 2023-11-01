انخفاض أسعار الذهب في التعاملات بين البنوك الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت الأسعار المعيارية لمعاملات الذهب الفورية بين البنوك في الصين، اليوم الأربعاء، وفقاً لنظام تداول النقد الأجنبي الصيني.

ووصل السعر المعياري للذهب النقي بنسبة 99.95% أو أعلى إلى 477.4 يوان (حوالي 66.51 دولار أمريكي) للجرام، بانخفاض 0.54 يوان عن يوم التداول السابق، بينما انخفض سعر الذهب النقي بنسبة 99.99% أو أعلى بواقع 0.04 يوان ليصل إلى 476.86 يوان للجرام، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ويُسمح لأسعار المعاملات الفورية في سوق الاستعلام عن الأسعار بين البنوك بالارتفاع أو الانخفاض في حدود 15% عن الأسعار المعيارية في كل يوم تداول.

وتم إدخال أعمال الاستعلام عن أسعار الذهب بين البنوك في عام 2012 لتعزيز سيولة السوق وإثراء أنماط التداول.





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