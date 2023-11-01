المركزي النيجيري ينفي إعادة تسمية العملة المحلية بدء من يناير المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نفى البنك المركزي النيجيري ما تردد بشأن إعادة تسمية العملة المحلية للبلاد (نيرة)، اعتبارًا من يناير المقبل.
وأكد البنك المركزي النيجيري – في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي – أنه رصد رسالة نصية تم تداولها على نطاق واسع، أشارت إلى نية البنك إعادة تسمية النيرة بدءًا من يناير 2024، واصفاً الرسالة النصية بأنها“مضللة وذات مغزى مسيء” .
وأوضح البنك أن هذه الشائعات انتشرت من قبل وتم نفيها أيضاً، حيث اعتمد ناشروا الشائعة على تصريحات لمحافظ بنك مركزي سابق عام 2007، مؤكداً أنه لا ينوي حاليًا تجديد أو إعادة تسمية النيرة.
وحث على تجاهل الرسائل النصية وأي تقارير في هذا الشأن، مؤكداً أن هذه الادعاءات تبدو أنها مغرضة بهدف إثارة قلق غير مبرر في البلاد.
أ ش أ
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