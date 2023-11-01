المركزي النيجيري ينفي إعادة تسمية العملة المحلية بدء من يناير المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) نفى البنك المركزي النيجيري ما تردد بشأن إعادة تسمية العملة المحلية للبلاد (نيرة)، اعتبارًا من يناير المقبل.

وأكد البنك المركزي النيجيري – في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي – أنه رصد رسالة نصية تم تداولها على نطاق واسع، أشارت إلى نية البنك إعادة تسمية النيرة بدءًا من يناير 2024، واصفاً الرسالة النصية بأنها“مضللة وذات مغزى مسيء” .

وأوضح البنك أن هذه الشائعات انتشرت من قبل وتم نفيها أيضاً، حيث اعتمد ناشروا الشائعة على تصريحات لمحافظ بنك مركزي سابق عام 2007، مؤكداً أنه لا ينوي حاليًا تجديد أو إعادة تسمية النيرة.

وحث على تجاهل الرسائل النصية وأي تقارير في هذا الشأن، مؤكداً أن هذه الادعاءات تبدو أنها مغرضة بهدف إثارة قلق غير مبرر في البلاد.





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