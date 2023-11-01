مساهم يرفع حصته في رأسمال دايس إلى 5%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع المساهم أحمد طارق خليل علي، حصته في أسهم رأسمال شركة دايس للملابس الجاهزة، من 4.8% إلى 5%.
واشترى المساهم 4 ملايين سهم بقيمة إجمالية 2.56 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 0.64 جنيه.
وكشفت إدارة البورصة، عن تفاصيل عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة“توما للاستثمارات التجارية والصناعية” بالتحالف مع ماجد سمير توما لشراء حتى عدد 838.13 مليون سهم بنسبة 46.9% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة.
وأوضحت البورصة، أن سعر العرض يبلغ 0.65 جنيه للسهم، وأن فترة سريانه عشرين يوماً عمل تبدأ من جلسة تداول 19 أكتوبر الجاري وحتى نهاية جلسة تداول 15 نوفمبر المقبل.
وأضافت أنه سيتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.
واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر إعلان عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية“ممثلة لأفراد عائلة ناجي سمير توما” بالتحالف مع ماجد سمير توما، على جزء من أسهم رأس مال شركة“دايس للملابس الجاهزة”.
وأوضحت الرقابة المالية، أن العرض يتضمن شراء حتى 838.137 مليون سهم بنسبة 46.9% من أسهم دايس للملابس الجاهزة بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء والحد الأدنى للاسهم حرة التداول بسعر 0.65 جنيه للسهم.
وتضمنت الموافقة على التزام مقدم العرض بشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء، وفي حال تجاوز الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شرائها سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابو للعرض بنسبة مجموع ما تم عرضه إلى مجموع الأسهم المطلوب شرائها.
وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيداع مشروع إعلان عرض شراء اجباري مقدم من شركة“توما للاستثمارات التجارية والصناعية” بالتحالف مع ماجد سمير توما للاستحواذ على جزء من أسهم رأس مال شركة“دايس للملابس الجاهزة”.
وأضافت الهيئة أن العرض يتضمن شراء حتى 838.14 مليون سهم بنسبة 46.9% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء والحد الأدنى للأسهم حرة التداول، بسعر نقدي يبلغ 0.65 جنيه للسهم.
وتم إيداع العرض وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وقالت الرقابة المالية، إنها تدرس العرض المقدم على الشركة.
وكانت كشفت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن تلقيها خطابًا من تحالف شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية مع ماجد سمير توما توماس، يتضمن عرض مبدئي للاستحواذ على 1.607 مليار سهم تمثل 90% من أسهم رأس المال المصدر للشركة.
وأوضحت الشركة، أن العرض يتضمن سعر شراء مبدئي بقيمة 65 قرشًا للسهم الواحد، من خلال عرض شراء اجباري لأسهم الشركة طبقًا للقوانين واللوائح السارية.
وقالت الشركة إنه سيتم عرض الطلب المقدم على مجلس الإدارة لمناقشة تفاصيله.
وارتفعت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة، بنسبة 376.25% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 121.1 مليون جنيه.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 1.44 مليار جنيه، مقابل مبيعات 903.6 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
وكان وافق مجلس إدارة دايس للملابس الجاهزة على إيجار مصنع مساحته حوالي 45 ألف متر مربع من شركة مصر حلوان للغزل والنسيج.
وأوضحت الشركة أنها فازت بعقد الإيجار لمدة 9 سنوات بقيمة إيجارية شهرياً 774.5 ألف جنيه بعد الموافقة على العرض المالي والفني المقدم من دايس.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يزيد المصنع الطاقة الإنتاجية تدريجياً لشركة دايس بنسبة 30% تقريباً من الطاقة الحالية وتخصيص تلك الزيادة للتصدير.
ولفتت إلى أن ذلك يتماشى مع سياسة الدولة في تشجيع القطاع الخاص على التصدير وتوفير العملة الأجنبية والمساهمة في تخفيض معدل البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة.
وتحولت شركة دايس للملابس الجاهزة، إلى ربح 16.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 6.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 689.3 مليون جنيه، مقابل 383.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.
وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة، عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما صدقت العمومية على الآثار المترتبة على شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهمين الرئيسين (ناجي سمير توما توماس، وماجد سمير توما توماس) والأطراف المرتبطة بهما للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري.
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