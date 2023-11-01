البنوك المركزية في الجماعة الكاريبية تعتمد نظام PAPSS للمعاملات التجارية البينية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS)، وهو منصة طورها بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (افريكسم بنك) لتعزيز التبادل التجاري للسلع والخدمات بالعملات الوطنية بين الدول الإفريقية، مما يقلل الاعتماد على الدولار والعملات الصعبة حصوله على تأييد من محافظي البنوك المركزية في منطقة البحر الكاريبي.

واعتمدت جميع البنوك المركزية الأحد عشر بالإجماع نظام Pan-African Payment and Settlement System ، المعروف اختصارا ب PAPSS ، باعتباره النظام المفضل لمعالجة تسوية المعاملات التجارية البينية.

وأشار المحافظون إلى اعترافهم بخبرة“افريكسم بنك” ومهارته في استخدام PAPSS لتبسيط المعاملات المالية عبر الحدود في جميع أنحاء أفريقيا، وسيقدم“أفريكسم بنك” إرشادات ودعم قيم طوال عملية تنفيذ PAPSS بأكملها في منطقة البحر الكاريبي.

وتعمل PAPSS في البلدان الستة في المنطقة النقدية لغرب إفريقيا (WAMZ).

ومؤخراً قررت خمس مجموعات مصرفية تجارية أفريقية متعددة الجنسيات كبرى موجودة في حوالي 40 دولة تنفيذ النظام في جميع فروعها في أنحاء أفريقيا.

ومع إدراج منطقة الجماعة الكاريبية، يتوسع نطاق النظام إلى ما هو أبعد من القارة الأفريقية، وتتعزز مكانته كمنصة عالمية للدفع والتسوية.

ومن خلال تبسيط وتسريع عملية التسوية، سيعمل نظام PAPSS على إزالة التعقيدات وأوجه القصور التي غالبا ما تعيق التجارة البينية الإقليمية، وتعزيز الاستقرار النقدي والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي.

وقال بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة“أفريكسم بنك”:“بهذا القرار التاريخي، اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من تحقيق التكامل الاقتصادي بين أفريقيا ومجموعة الكاريبي (كاريكوم).”

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال الدكتور كيفن جرينيدج، محافظ البنك المركزي في بربادوس:“تتطلع منطقة البحر الكاريبي إلى العمل بشكل وثيق مع“افريكسم بنك” لمواصلة استكشاف وتنفيذ نموذج PAPSS للمعاملات التجارية داخل المنطقة.”

وقال مايك أوجبالو الرئيس التنفيذي لشركة PAPSS إنه مع استمرار PAPSS في توسيع نطاق انتشارها وتأثيرها، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بتعزيز الشمول المالي، وتقليل الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة عبر الحدود في جميع أنحاء العالم.

وقررت البنوك المركزية الكاريبية و”أفريكسم بنك” بدء مشروع تجريبي لضمان النشر السلس لنظام PAPSS وفعاليته في منطقة البحر الكاريبي. والهدف من هذا المشروع التجريبي هو تحديد أي مشاكل في النظام قبل تنفيذه بالكامل.

ومن المتوقع أن يتم الإطلاق التجاري الرسمي للنظام في منطقة البحر الكاريبي في الربع الأخير من عام 2024.

وابتداء من يونيو 2022 انطلقت منصة PAPSS رسميا من 8 بنوك مركزية و 28 بنكًا تجاريًا، مع توقعات بأن تضم المناطق الإقليمية الخمس في إفريقيا قبل نهاية عام 2023. كما أنه من المأمول أن تسجل جميع البنوك المركزية بحلول نهاية عام 2024 وجميع البنوك التجارية بحلول عام 2025.





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