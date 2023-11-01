تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط 10 سفن، بينما غادرته 10 أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ عدد السفن التي تم التداول عليها 20 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم الأربعاء، أنه غادر قطارين بعد أن فرغا عدد 50 حاوية متجهين إلي الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5411 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61 ألفا و 560 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 428 ألفا و607 أطنان.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا و149طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62 ألفا و823 طنا.





أ ش أ