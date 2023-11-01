تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط 10 سفن، بينما غادرته 10 أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ عدد السفن التي تم التداول عليها 20 سفينة.
وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم الأربعاء، أنه غادر قطارين بعد أن فرغا عدد 50 حاوية متجهين إلي الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5411 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61 ألفا و 560 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 428 ألفا و607 أطنان.
وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا و149طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62 ألفا و823 طنا.
أ ش أ
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