العراق: 9.7 مليار دولار إيرادات النفط في أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 109 ملايين و545 ألفا و589 برميلاً، بإيرادات بلغت 9.669 مليار دولار.

وأوضح بيان للوزارة – أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 108 ملايين و50 ألفا و360 برميلا، في حين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن 464 ألفا و728 برميلا، فيما كانت الصادرات من القيارة مليون و30 ألفا و501 برميل.

وأشار إلى أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3 ملايين و533 ألف برميل في اليوم، وقد بلغ معدل سعر البرميل الواحد 88.26 دولارا.





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