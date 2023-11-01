العراق: 9.7 مليار دولار إيرادات النفط في أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 109 ملايين و545 ألفا و589 برميلاً، بإيرادات بلغت 9.669 مليار دولار.
وأوضح بيان للوزارة – أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 108 ملايين و50 ألفا و360 برميلا، في حين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن 464 ألفا و728 برميلا، فيما كانت الصادرات من القيارة مليون و30 ألفا و501 برميل.
وأشار إلى أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3 ملايين و533 ألف برميل في اليوم، وقد بلغ معدل سعر البرميل الواحد 88.26 دولارا.
أ ش أ
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