رئيس الوزراء يتابع مؤشرات الإيرادات العامة للدولة وإجراءات ضمان استمرار الانضباط المالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا، لمتابعة مؤشرات الإيرادات العامة للدولة والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وعبد الحليم عمر مستشار وزير المالية.
وصرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، بأن الاجتماع استعرض آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة، في ضوء النتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022 / 2023.
وأضاف أن الاجتماع تطرق – أيضاً – لبحث عدد من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، بهدف احتواء معدلات التضخم، وتعزيز الايرادات العامة، والسعي لتحقيق فائض، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة العمل لجذب الاستثمارات، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل زيادة فرص التشغيل وتنشيط الصادرات.
أ ش أ
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