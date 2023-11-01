رئيس الوزراء يتابع مؤشرات الإيرادات العامة للدولة وإجراءات ضمان استمرار الانضباط المالي

MENAFN - Al-Borsa News) ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا، لمتابعة مؤشرات الإيرادات العامة للدولة والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وعبد الحليم عمر مستشار وزير المالية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، بأن الاجتماع استعرض آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة، في ضوء النتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022 / 2023.

وأضاف أن الاجتماع تطرق – أيضاً – لبحث عدد من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، بهدف احتواء معدلات التضخم، وتعزيز الايرادات العامة، والسعي لتحقيق فائض، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة العمل لجذب الاستثمارات، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل زيادة فرص التشغيل وتنشيط الصادرات.





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