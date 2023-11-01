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رواندا تحصل على قرض 87.5 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

11/1/2023 2:18:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حصلت رواندا على قرض قيمته 87.5 مليون دولار من صندوق الائتمان التابع لصندوق النقد الدولي في أعقاب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر صندوق النقد الدولي – في بيان – أن اقتصاد رواندا واصل النمو ليبلغ 6.3 في المائة الربع الثاني من العام الجاري، على الرغم من موجات الجفاف المتكررة والفيضانات الشديدة التي ضربت البلاد.

وأوضح الصندوق أن التضخم الرئيس تباطأ في الفصل الأول من العام الجاري، لكن الضغوط التضخمية عادت إلى الظهور في أغسطس المنصرم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

واعتبر أن اقتصاد البلاد يواجه تحديات للنهوض بالأهداف الإنمائية تتمثل في تضاؤل الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وظروف التمويل العالمية الصارمة (ارتفاع الفائدة)، كما أدت ضغوط التوترات الجيو سياسية العالمية والصدمات المتتالية المتعلقة بالمناخ إلى زيادة الضغط على الاحتياطيات الدولية.

وتوقع الصندوق استمرار ضغوط ميزان المدفوعات في الأشهر المقبلة وسط ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية، وزيادة تكاليف إعادة الإعمار عقب الفيضانات.


أ ش أ

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