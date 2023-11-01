بريطانيا وأمريكا وكندا تدعم إفريقيا بـ 100 مليون دولار لبرنامج الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء عن دعم جديد للقارة الإفريقية في برنامج الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية في تمويل قدره 80 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) بالتعاون مع الولايات المتحدة وكندا، وذلك لمكافحة عدم المساواة وتعزيز الرخاء في القارة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي“ينبغي أن يكون للقوة التحويلية للذكاء الاصطناعي فائدة عالمية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير حياة الناس نحو الأفضل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المساعدة في تطوير علاجات جديدة للأمراض ومعالجة انعدام الأمن الغذائي”.

وأوضح أن برنامج الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية يؤكد ضرورة استخدام التكنولوجيا المتطورة لخلق مستقبل أكثر إنصافا وازدهارا.

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن أهداف برنامج الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية يشمل إطلاق فوائد الذكاء الاصطناعي لـ 700 مليون شخص يتحدثون 46 لغة أفريقية.

بالاضافة إلي جعل 5 دول إفريقية أو أكثر مؤثرة عالميًا في المحادثة العالمية حول الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء أو توسيع نطاق ما لا يقل عن 8 مختبرات بحثية مسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأفريقية.

وأضافت أن من بين الاهداف ايضا، مساعدة ما لا يقل عن 10 دول على إنشاء أطر تنظيمية سليمة للذكاء الاصطناعي المسؤول والمنصف والآمن.

ومن المقرر أن تركز المبادرة في البداية على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لضمان إتاحة هذه التكنولوجيا الرائدة للجميع.





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