بورصة الدار البيضاء تسجل ارتفاع طفيف في تداولات الإغلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع ارتفاع طفيف.
وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي“، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ارتفاعا بنسبة 0,07%، ليستقر بذلك عند 12.029,74 نقطة.
من جانبه، حقق مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ربحا بنسبة 0,08 % إلى 978,87 نقطة.
وانخفض MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,05% إلى 885,69 نقطة.
بدوره سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,2% إلى 1.011,3 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 114” على تراجع بنسبة 0,11 % إلى 11.086,87 نقطة، وكذلك بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي انخفض بنسبة 0,15 ^ إلى 10.081,08 نقطة.
أ ش أ
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