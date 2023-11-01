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بورصة الدار البيضاء تسجل ارتفاع طفيف في تداولات الإغلاق

11/1/2023 2:18:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع ارتفاع طفيف.

وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي“، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ارتفاعا بنسبة 0,07%، ليستقر بذلك عند 12.029,74 نقطة.

من جانبه، حقق مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ربحا بنسبة 0,08 % إلى 978,87 نقطة.

وانخفض MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,05% إلى 885,69 نقطة.

بدوره سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0,2% إلى 1.011,3 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 114” على تراجع بنسبة 0,11 % إلى 11.086,87 نقطة، وكذلك بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي انخفض بنسبة 0,15 ^ إلى 10.081,08 نقطة.


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