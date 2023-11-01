بلاتينوم الهندية تدشن مصنعا لـالمواد المضافة ومثبتات PVC باقتصادية قناة السويس

(MENAFN
- Al-Borsa News) 6 ملايين دولار استثمارات المصنع وخطة للتصدير و30 ألف طن سنوياً الطاقة الإنتاجية
دشنت شركة بلاتينوم الهندية مصنعها الجديد لإنتاج المواد المضافة ومثبتات PVC/ CPVC داخل نطاق المطور الصناعى أوراسكوم للمناطق الصناعية بالسخنة، باستثمارات 6 ملايين دولار للمرحلة الأولى.
وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المشروع يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ومن المقرر أن يتم افتتاح المصنع بعد انتهاء أعمال الإنشاء الخاصة به خلال 18 شهرا.
أوضح جمال الدين، أن صناعة المواد المضافة ومثبتات PVC/ CPVC من الصناعات التى تهدف المنطقة الاقتصادية لتوطينها لتغطية احتياجات السوق المحلى، وأشار لأهمية المزيد من التوسعات الخاصة بالشركة داخل المنطقة الاقتصادية لتغطية احتياجات الدول المجاورة من خلال الاتفاقيات التجارية التى تسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية.
أشار إلى اختيار الشركة الهندية لمصر وللمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون أول وجهة لمشروعاتهم خارج الهند، لافتا إلى أهمية سعى المصنع للاهتمام بالتصنيع الصديق للبيئة من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد جمال الدين، حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب المزيد من الاستثمارات الهندية خاصة بعد الزيارة الأخيرة لوفد الهيئة لدولة الهند، والتى أثمرت عن عدد من اللقاءات والتعاقدات التى أوضحت الرغبة المشتركة فى مزيد من التعاون.
ومن جانبه، قدر أجيت جوبتيه السفير الهندى فى مصر، حجم الاستثمارات الهندية فى مصر بـ 3.3 مليار دولار معظمها فى مجال التصنيع، وتابع كريشنا راما رئيس شركة بلاتينوم، أن اختيار اقتصادية لقناة السويس هو أول الخطوات الخاصة باستراتيجية الشركة لعام 2030، والتى تهدف للتوسع وغزو أسواق متعددة.
أوضح أن المشروع يستهدف إنتاج 30 ألف طن سنوياً، مما يوفى احتياجات السوق المصرى الذى وصلت احتياجاته من مثبتات PVC خلال عام 2023 إلى 12.3 ألف طن ومتوقع أن تصل إلى 15.5 ألف طن خلال عام 2027.
MENAFN01112023000202011048ID1107353519
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.