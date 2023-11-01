بلاتينوم الهندية تدشن مصنعا لـالمواد المضافة ومثبتات PVC باقتصادية قناة السويس

دشنت شركة بلاتينوم الهندية مصنعها الجديد لإنتاج المواد المضافة ومثبتات PVC/ CPVC داخل نطاق المطور الصناعى أوراسكوم للمناطق الصناعية بالسخنة، باستثمارات 6 ملايين دولار للمرحلة الأولى.

وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المشروع يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ومن المقرر أن يتم افتتاح المصنع بعد انتهاء أعمال الإنشاء الخاصة به خلال 18 شهرا.

أوضح جمال الدين، أن صناعة المواد المضافة ومثبتات PVC/ CPVC من الصناعات التى تهدف المنطقة الاقتصادية لتوطينها لتغطية احتياجات السوق المحلى، وأشار لأهمية المزيد من التوسعات الخاصة بالشركة داخل المنطقة الاقتصادية لتغطية احتياجات الدول المجاورة من خلال الاتفاقيات التجارية التى تسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية.

أشار إلى اختيار الشركة الهندية لمصر وللمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون أول وجهة لمشروعاتهم خارج الهند، لافتا إلى أهمية سعى المصنع للاهتمام بالتصنيع الصديق للبيئة من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد جمال الدين، حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب المزيد من الاستثمارات الهندية خاصة بعد الزيارة الأخيرة لوفد الهيئة لدولة الهند، والتى أثمرت عن عدد من اللقاءات والتعاقدات التى أوضحت الرغبة المشتركة فى مزيد من التعاون.

ومن جانبه، قدر أجيت جوبتيه السفير الهندى فى مصر، حجم الاستثمارات الهندية فى مصر بـ 3.3 مليار دولار معظمها فى مجال التصنيع، وتابع كريشنا راما رئيس شركة بلاتينوم، أن اختيار اقتصادية لقناة السويس هو أول الخطوات الخاصة باستراتيجية الشركة لعام 2030، والتى تهدف للتوسع وغزو أسواق متعددة.

أوضح أن المشروع يستهدف إنتاج 30 ألف طن سنوياً، مما يوفى احتياجات السوق المصرى الذى وصلت احتياجاته من مثبتات PVC خلال عام 2023 إلى 12.3 ألف طن ومتوقع أن تصل إلى 15.5 ألف طن خلال عام 2027.

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