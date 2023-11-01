إطلاق مبادرة لتشجيع زراعة المحاصيل الشتوية بأراضي الـ1.5 مليون فدان

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن إطلاق مبادرة لتشجيع زراعة المحاصيل الشتوية الاستراتيجية بمختلف أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، وفي مقدمتها محصولي القمح والفول.

وذكرت الشركة – في بيان اليوم الأربعاء – أنه بدأ توافر تقاوى المحاصيل الشتوية المعتمدة، وذلك بالتعاون مع قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتة إلى أن المبادرة تقدم العديد من الخدمات للمزارعين، بما يشمل توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مدعومة، فضلاً عن توفير الإرشادات الزراعية من خلال شركة تنمية الريف المصري الجديد بالمجان.

وأوضحت الشركة أنه على من يرغب في الاشتراك بتلك المبادرة والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها، سرعة التواصل مع مركز البحوث الزراعية لتسجيل اسمه وتحديد صنف التقاوي الذي يرغب في زراعته والاستفادة بالخدمات المقدمة من المبادرة بشأنه.

من جانبه، أكد المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد أن هذه المبادرة تأتى فى إطار دعم ومساندة شركة تنمية الريف المصري الجديد للمنتفعين بأراضي المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، من خلال العمل على توفير أفضل التقاوي للمزارعين والإرشاد الزراعي اللازم لهم والدعم الفنى، من أجل مساندتهم وتدعيم جهودهم على طريق الاستصلاح والاستزراع والتنمية.

كما أكد عمرو عبد الوهاب على مواصلة الشركة تقديم المزيد من الدعم والخدمات والتيسيرات لفلاحي ومزارعي مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، وهو ما يتماشى مع نهج ورؤية الشركة والمشروع القومى، ومع توجه الدولة بشكلٍ عام، في ظل النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع الزراعي تنفيذا لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية بضرورة التطوير والنهوض بالقطاع الزراعي، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومى المصري وأحد الدعائم والركائز الأساسية لتحقيق وضمان الأمن الغذائي والأمن القومى المصري.

وأشار إلى حرص شركة تنمية الريف المصري الجديد على نشر الوعى بالممارسات الزراعية الجيدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن، مع إجراء الدراسات الحقلية اللازمة لتطوير أساليب الزراعة والري والصرف الزراعي واستخدام الزراعة الذكية في أراضى مشروع الـ ١.٥ مليون فدان وتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين والشباب في مجال الترويج والتسويق للمحاصيل الزراعية.

كما شدد على اهتمام شركة تنمية الريف المصري الجديد بالتعاون مع العديد من الجهات والكيانات الأكاديمية والبحثية بهدف العمل على نقل الخبرات الفنية للمزارعين وإجراء دراسات لاستحداث طرق التأقلم لكل ما يتوقع حدوثه من الظواهر البيئية المختلفة، وتوفير نشرات دورية عن التغيرات المناخية المتوقعة، وإقامة عيادات زراعية إلكترونية تخدم جميع المنتفعين بأراضي ((الريف المصري الجديد))، وتقدم لهم كل خدمات الإرشاد الزراعي وتشخيص آفات النباتات وطرق معالجتها، وسبل زيادة إنتاجية الأرض ورفع جودة المحاصيل.





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