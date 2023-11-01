410 جنيهات ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال أكتوبر الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 19 % بالأسواق المحلية خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضى، حيث ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 7.4%، وذلك بفعل الأحداث الجيوساسية فى منطقة الشرق الأوسط، ما دفعت المستثمرين للإقبال على الذهب كملاذ آمن أثناء الحروب ووقت الأزمات.
قال فادى كامل المدير التنفيذى لشركة ذهب مصر لتجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 410 جنيهات خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضى، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الشهر عند مستوى 2165 جنيهًا، واختتم تعاملات الشهر عند مستوى 2575 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 137 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الشهر عند مستوى 1848 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1985 دولارًا.
أوضح، أن الصراع الفلسطينى وجيش الاحتلال، عزز من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن خلال الشهر الماضى، فى ظل حالة من الضبابية وانعدام الرؤية، لاسيما مع تزايد المخاوف من تعرض الاقتصاد العالمى لحالة من الركود، جراء استمرار الفيدرالى الأمريكى فى سياسته النقدية المتشددة.
قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقًا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة ببداية تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 نحو 2570 جنيهًا، مقارنة بـ 2580 جنيهًا أمس.
أضاف لـ”البورصة”، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2937 جنيهًا، وعيار 18 سجل مستوى 2203 جنيهات، وعيار 14 بنحو 1714 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 20560 جنيهًا.
وفى سياق متصل، تترقب الأسواق اليوم الأربعاء اجتماع الفيدرالى الأمريكى لتحديد مصير أسعار الفائدة.
وقال مصدر بسوق الصياغة لـ”البورصة”، أن سعر دولار الصاغة سجل نحو 46 جنيهًا، بينما الموازى.
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