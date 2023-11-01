410 جنيهات ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال أكتوبر الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 19 % بالأسواق المحلية خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضى، حيث ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 7.4%، وذلك بفعل الأحداث الجيوساسية فى منطقة الشرق الأوسط، ما دفعت المستثمرين للإقبال على الذهب كملاذ آمن أثناء الحروب ووقت الأزمات.

قال فادى كامل المدير التنفيذى لشركة ذهب مصر لتجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 410 جنيهات خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضى، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الشهر عند مستوى 2165 جنيهًا، واختتم تعاملات الشهر عند مستوى 2575 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 137 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الشهر عند مستوى 1848 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1985 دولارًا.

أوضح، أن الصراع الفلسطينى وجيش الاحتلال، عزز من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن خلال الشهر الماضى، فى ظل حالة من الضبابية وانعدام الرؤية، لاسيما مع تزايد المخاوف من تعرض الاقتصاد العالمى لحالة من الركود، جراء استمرار الفيدرالى الأمريكى فى سياسته النقدية المتشددة.

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقًا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة ببداية تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 نحو 2570 جنيهًا، مقارنة بـ 2580 جنيهًا أمس.

أضاف لـ”البورصة”، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2937 جنيهًا، وعيار 18 سجل مستوى 2203 جنيهات، وعيار 14 بنحو 1714 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 20560 جنيهًا.

وفى سياق متصل، تترقب الأسواق اليوم الأربعاء اجتماع الفيدرالى الأمريكى لتحديد مصير أسعار الفائدة.

وقال مصدر بسوق الصياغة لـ”البورصة”، أن سعر دولار الصاغة سجل نحو 46 جنيهًا، بينما الموازى.