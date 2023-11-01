410 جنيهات ارتفاعًا فى أسعار الذهب بمصر خلال أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 19% فى الأسواق المحلية خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضى، فى ظل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 7.4%.

وقال فادى كامل المدير التنفيذى لشركة ذهب مصر لتجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 410 جنيهات خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضى، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الشهر عند 2165 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 2575 جنيهًا.

وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 137 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات شهر أكتوبر عند 1848 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 1985 دولارًا.

وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقًا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة ببداية تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 نحو 2570 جنيهًا.

وأضاف لـ”البورصة”، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2937 جنيهًا، وعيار 18 سجل 2203 جنيهات، وعيار 14 سجل 1714 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 20560 جنيهًا.