410 جنيهات ارتفاعًا فى أسعار الذهب بمصر خلال أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 19% فى الأسواق المحلية خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضى، فى ظل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 7.4%.
وقال فادى كامل المدير التنفيذى لشركة ذهب مصر لتجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 410 جنيهات خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضى، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الشهر عند 2165 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 2575 جنيهًا.
وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 137 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات شهر أكتوبر عند 1848 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 1985 دولارًا.
وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقًا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة ببداية تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 نحو 2570 جنيهًا.
وأضاف لـ”البورصة”، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2937 جنيهًا، وعيار 18 سجل 2203 جنيهات، وعيار 14 سجل 1714 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 20560 جنيهًا.
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