صادرات الصناعات الكيماوية تسجل 5.3 مليار دولار بأول 9 أشهر

بلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 5.3 مليار دولار، بأول تسعة أشهر من العام الجاري، بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية.

وذكر المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، اليوم الأربعاء، أن صادرات الأسمدة جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار، يليها صادرات اللدائن البلاستيك بقيمة 1.5 مليار دولار، وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار.

وأشاد المجلس بنجاح خطته في استهداف أسواق جديدة خلال 2023، ودخول مصدرين ومنتجات جديدة إلى الأسواق المستهدفة، وعلى رأسها أسواق ليبيا والسعودية والمغرب.

وأوضح أن صادرات الصناعات الكيماوية إلى ليبيا زادت بنحو 31%، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بنحو 8%، وزادت إلى المغرب بمعدل نمو 44%، حيث استهدف المجلس هذه الأسواق بالعديد من الأنشطة التسويقية من معارض دولية متخصصة وبعثات مشتريين.

وأشار المجلس، إلى تصدر تركيا قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بقيمة 868 مليون دولار وبمعدل نمو 27% مقارنة لنفس الفترة من عام 2022.

وتستحوذ 10 أسواق على صادرات القطاع بنحو 54% من إجمالي صادرات القطاع وهم تركيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وليبيا، والسعودية، والبرازيل، وبلجيكا، وبريطانيا، والمغرب.

من جانبه، أوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس، أنه ووفقا للدراسات والبحوث السوقية، قام المجلس باختيار عدد من الدول المستهدفة خلال الفترة القادمة لتسيير بعثات تجارية لشرق وغرب أفريقيا وعدد من الدول العربية وأسواق أمريكا اللاتينية، بدعم وتعاون مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي وبدعم مقدم.

وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي، أن المجلس يعمل خلال المرحلة الحالية مع عدد من الجهات المانحة والهيئات الدولية والمحلية؛ بهدف تنمية وتطوير قدرات المصدرين والمصنعين وتحسين الكفاءات الإنتاجية للمصانع الخاصة بهم، ورفع القدرات الإنتاجية لها، ووضع خطة استراتيجية تتضمن مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية من خلال استهداف أسواق ومنتجات جديدة.

وأشار إلى نجاح المجلس في الوصول بعدد الشركات المصدرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى نحو 1706 شركة بمعدل نمو 9%، مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وأضاف أنه دخل خلال العام الحالي نحو 101 مصدر جديد للقطاع من خلال إعداد جاهزية الشركات للتصدير، وتوفير العديد من الفرص التصديرية والأنشطة التسويقية لشريحة جديدة من الشركات، بما يوسع من قاعدة المصدرين ويحقق مستهدف تصديري أعلى.