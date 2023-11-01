صادرات الصناعات الكيماوية تسجل 5.3 مليار دولار بأول 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) الأسمدة في الصدارة بـ1.7 مليار دولار
بلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 5.3 مليار دولار، بأول تسعة أشهر من العام الجاري، بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية.
وذكر المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، اليوم الأربعاء، أن صادرات الأسمدة جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار، يليها صادرات اللدائن البلاستيك بقيمة 1.5 مليار دولار، وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار.
وأشاد المجلس بنجاح خطته في استهداف أسواق جديدة خلال 2023، ودخول مصدرين ومنتجات جديدة إلى الأسواق المستهدفة، وعلى رأسها أسواق ليبيا والسعودية والمغرب.
وأوضح أن صادرات الصناعات الكيماوية إلى ليبيا زادت بنحو 31%، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بنحو 8%، وزادت إلى المغرب بمعدل نمو 44%، حيث استهدف المجلس هذه الأسواق بالعديد من الأنشطة التسويقية من معارض دولية متخصصة وبعثات مشتريين.
وأشار المجلس، إلى تصدر تركيا قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بقيمة 868 مليون دولار وبمعدل نمو 27% مقارنة لنفس الفترة من عام 2022.
وتستحوذ 10 أسواق على صادرات القطاع بنحو 54% من إجمالي صادرات القطاع وهم تركيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وليبيا، والسعودية، والبرازيل، وبلجيكا، وبريطانيا، والمغرب.
من جانبه، أوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس، أنه ووفقا للدراسات والبحوث السوقية، قام المجلس باختيار عدد من الدول المستهدفة خلال الفترة القادمة لتسيير بعثات تجارية لشرق وغرب أفريقيا وعدد من الدول العربية وأسواق أمريكا اللاتينية، بدعم وتعاون مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي وبدعم مقدم.
وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي، أن المجلس يعمل خلال المرحلة الحالية مع عدد من الجهات المانحة والهيئات الدولية والمحلية؛ بهدف تنمية وتطوير قدرات المصدرين والمصنعين وتحسين الكفاءات الإنتاجية للمصانع الخاصة بهم، ورفع القدرات الإنتاجية لها، ووضع خطة استراتيجية تتضمن مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية من خلال استهداف أسواق ومنتجات جديدة.
وأشار إلى نجاح المجلس في الوصول بعدد الشركات المصدرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى نحو 1706 شركة بمعدل نمو 9%، مقارنة بنفس الفترة من 2022.
وأضاف أنه دخل خلال العام الحالي نحو 101 مصدر جديد للقطاع من خلال إعداد جاهزية الشركات للتصدير، وتوفير العديد من الفرص التصديرية والأنشطة التسويقية لشريحة جديدة من الشركات، بما يوسع من قاعدة المصدرين ويحقق مستهدف تصديري أعلى.
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